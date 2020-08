Matera: i mezzi di soccorso non riescono ad accedere a questa scuola! Ecco il provvedimento del Comune

Novità in vista per docenti e alunni dell’Istituto Comprensivo Torraca di Matera.

Il dirigente scolastico, Caterina Policaro, dichiara:

“Ringraziamo il Comune di Matera per aver finalmente preso in ‘carico’ un problema non banale: l’accesso del mezzo di soccorso al punto più vicino all’Istituto Scolastico in via Aldo Moro.

Lo avevamo segnalato già durante l’anno scolastico le volte (per fortuna poche) che abbiamo chiamato il 118 per il malore di studenti o personale: quei cassonetti fanno perdere minuti preziosi.

Ci comunicano che ufficialmente non ci saranno più!

Bene così.

Anche perché a Settembre già sarà tutto più complesso e la sicurezza la abbiamo a cuore.

Ricordiamo infatti che rappresentiamo sia Matera che la Basilicata nelle 10 scuole italiane del progetto nazionale MIUR-CNI ‘Sicurezza tra i banchi di scuola’ che proseguirà – dove interrotto causa covid – da Settembre.

Per settembre #StiamoLavorandoPerVoi con l’obiettivo di far scuola in sicurezza e come le norme vogliono, in tutti e tre i plessi (Rodari, Marconi e Torraca)”.

