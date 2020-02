Matera, grave incidente su questa strada: auto contro un albero!

Grave incidente stradale avvenuto ieri mattina dopo le ore 8:00, sulla SS 7, direzione Matera.

Come fanno sapere i Vigili del Fuoco, per cause ancora da accertare, il conducente di un’auto ha perso il controllo, urtando violentemente contro un albero adiacente la carreggiata su cui transitava.

Subito attivate le squadre di soccorso provenienti dal Comando Provinciale di Matera che, con l’ausilio di un’unità cinofile e di un elicottero del nucleo dei Vigili del Fuoco di Bari, hanno prestato assistenza al conducente.