Matera, grande successo per il Premio Moda “Città dei Sassi”: protagoniste stile, eleganza, internazionalità! Ecco le foto

Grande successo per il Premio Moda “Città dei Sassi” dove stile, eleganza, internazionalità hanno caratterizzato la dodicesima edizione del Concorso Internazionale per stilista dell’Alta Moda e Premio Eccellenze.

Lo scopo del Premio Moda “Città dei Sassi” è quello di individuare, valorizzare e premiare creativi, designers per scoprire stilisti emergenti e/o professionisti nel campo della moda femminile e di valorizzare il talento delle Eccellenze della moda nella splendida cornice dei “Sassi” di Matera (Patrimonio Unesco dell’Umanità e Capitale Europea della Cultura2023.

La manifestazione giunta alla 12^ edizione, ideata e organizzata dall’Officina della Cultura, Direttore Artistico Enzo Centonze, Regia e Coreografie di Stefania Coralluzzo nonché responsabile di tutta la parte Artistica, Ufficio Stampa e Pubbliche Relazioni Nicola Altomonte, Allestimento scenografico (Audio/luci/ledwall) Crewlapesa.com di Angelo Lapesa, Regia video Verardi Produzioni di Antonio Verardi, si è svolta nella splendida Piazza di San Francesco d’Assisi – Matera con la conduzione della showgirl e attrice Nadia Bengala.

La moda sinonimo di pace e parità dei diritti, uguaglianza e libertà delle donne senza distinzione di razze, colori, e culture.

La speranza è donna.

Questo è il messaggio che ha voluto lanciare da Matera (Capitale Europea della Cultura 2019) il Premio Moda “Città dei Sassi” con l’Associazione Cultuale Officina della Cultura di Matera.

Il prestigioso Premio Moda Città dei Sassi sostiene tutte le donne coraggiose che lottano contro la violenza e promuovono la pace nel mondo. In un’epoca in cui la violenza persiste come una triste realtà, è fondamentale unire le forze per porre fine a questa ingiustizia e costruire un futuro pacifico e armonioso.

Attraverso il Premio Moda Città dei Sassi con l’Associazione Culturale “Officina della Cultura”, si vuole utilizzare la moda come potente veicolo di espressione per promuovere il messaggio di non violenza e diffondere la cultura della pace. Sostenendo e incoraggiando stilisti, designer e creativi di tutto il mondo a utilizzare il loro talento e la loro arte per creare capi e collezioni che veicolino questo importante messaggio di solidarietà e speranza.

Il Premio Moda® “Città dei Sassi” (2008-2023) è una “Rassegna/Evento vetrina a sostegno dei giovani creativi del designer di moda, (Studenti, diplomati di Accademie, Università e/o Scuole Statali e Private, disegnatori, stilisti di moda, modellisti e operatori moda).

Istituito per promuovere gli artigiani/creativi della moda in total look femminile, provenienti da ogni parte del mondo, per mettere in luce le proprie capacità artistiche e farsi conoscere attraverso i media ad un pubblico internazionale, grazie alla presenza di esponenti della moda, degli organi di stampa, delle reti televisive sia Nazionali che Internazionali e del pubblico presente.

Ad aprire la manifestazione è stata neila Sala degli Specchi del Palazzo Ducale Malvinni-Malvezzi – Matera la presentazione dell’Annuario “Il Foglio della Moda” curato da Fabiana Giacomotti, giornalista, scrittrice, curatrice di mostre di costume teatrale, televisivo e di moda, autrice e consulente televisiva per la Rai, docente e inviata di moda, e la moderatrice Rosalba Stasolla (Docente di Storia del Costume) con l’intervento del Presidente della Provincia di Matera Piero Marrese.

In occasione del secondo anno dell’inserto mensile, “Il Foglio della Moda”, pubblicato con il Foglio ogni primo giovedì del mese e curato da Fabiana Giacomotti, disponibile in librerie ed edicole italiane, si è celebrato a Matera l’uscita dell’ ”Annuario Aprile 2022 – Marzo 2023 del Foglio della Moda”.

Media partner Fashion Channel, realizzato con il patrocinio e la collaborazione della Regione Basilicata, della Provincia e Comune di Matera, dell’APT Azienda di Promozione Turistica della Basilicata, Fondazione Matera – Basilicata 2019 e con il sostegno al progetto culturale della Cosp Tecno Service.

L’evento ricco di uno spettacolo articolato con tempi televisivi è riservato alla nuova generazione di creatori della moda a livello nazionale ed internazionale che potranno dar vita alle loro creazioni di alta moda, proponendo le loro idee di eleganza e creatività dinanzi ad un folto pubblico, in buona parte formato da rappresentanti aziende ed esperti del settore, stampa, autorità e dai tanti turisti che affollano nel periodo estivo la Città dei Sassi.

A decretare i vincitori una prestigiosa giuria internazionale di addetti ai lavori (giornalisti, stilisti, esperti del settore, associazioni di categoria ed istituzioni): La giuria composta dai creatori di moda: Gianni Molaro, Michele Miglionico, dai giornalisti: Fabiana Giacomotti (Il Foglio), Letizia Schatzinger (TikTok Letizianews e Letizianews Letter), Maila Tritto (La Gazzetta del Mezzogiorno), dalla docente di Storia del Costume: Rosalba Stasolla, dall’esperto di moda: Marzio Nocera (Fashion Channel) e l’Assessore con delega ad Attività Produttive, Sassi e Università, del Comune di Matera, Lucia Gaudiano.

Cinque i concorrenti in gara: Casale Raimonda, Rosmery Conterosito, Sonia Flauto, Fabrizio Minardo, Sara Sabato. Vincitore della dodicesima edizione del Premio moda 2023 “Città dei Sassi” è stato il ragusano Fabrizio Minardo che ha presentato la collezione intitolata “Clio” ispirata alle 9 Muse: una femminilità capace di affascinare.

Un momento speciale della serata è stata la consegna del Premio Moda Eccellenze 2023 a Stilisti italiani e Europei: Nella Luongo, Paolo Fumarulo, Grazia Urbano, Renata la Rena, Giampaolo Proietto.

Nel corso della serata sono stati assegnati altri premi:

Premio Moda 2023 – Fashion Award Excellence allo stilista Gianni Molaro con la seguente motivazione: “Rappresenta stabilmente un nome di eccellenza nel panorama dell’Alta Moda Italiana, sinonimo dio classe, eleganza, rappresentando la vera unicità del Made in Italy”.

Premio Moda 2023 – Fashion Publishing alla testata Il Foglio della Moda: “Per essere una delle realtà editoriali più interessanti emerse dall’ultimo periodo che racconta la moda attraverso chi la moda la fa, la gestisce e anche chi la studia. Un prodotto culturale che prevede, analizza, suscita dibattito, coinvolge, fa comunità, senza preclusioni con seria leggerezza, un’interazione tra immagini, testo, forma e contenuto che ha ben saputo mescolare l’elitario e il mediatico, quel che piace al mondo del lusso con quel che piace alla gente”.

Premio Moda 2023 – Giornalismo alla giornalista Letizia Schatzinger: “Acuta osservatrice della moda e delle sue evoluzioni, segue la moda con professionalità e passione attraverso pubblicazioni, articoli e social network che si caratterizzano per le idee innovative, di stile e per qualità di scrittura”.

Premio Moda 2023 – Artist Excellence alla ballerina di Bucarest nonché insegnante di danza Nas Nicolle Rebeca “Per la sensibilizzazione, attraverso la danza di temi che toccano le donne, la parità di genere, la violenza e soprattutto i diritti umani.

Un altro momento particolare della serata è stata la presentazione dell’Abito della Pace.

L’associazione AIDE ha voluto dare il suo contributo alla cultura della Pace. Partendo da un’idea del Presidente Anna Selvaggi che ha coinvolto 21 donne, riunite attorno al focolare virtuale, riscoprendo e rivalutando antiche manualità.

L’Abito è simbolo di tenacia certosina che esplode nel tripudio di colori e armonia di forme. Idealmente, ogni donna indossa questo abito fiera e orgogliosa di essere la Signora della Pace.

A chiudere un protagonista dell’Alta Moda Italiana Gianni Molaro, stilista napoletano di fama europea specialista e grande cultore dell’Alta Sartoria, si distingue nel panorama della moda nazionale con le sue meravigliose collezioni di Alta Moda Sposa, Cerimonia e Prèt à Porter.

A completare il look delle modelle il Team Make Up Artist diretto da Sara de Virgilio che con la sua SDV Academy Make Up si occuperà del trucco, mentre le hair stylist Primadonna di Patrizia Leontini e Miss Edward di Elisa Massari creeranno le acconciature, per le fotografie: Vincenzo Testa, Enzo Dell’Atti e Mario Palma.

La dodicesima edizione del Premio Moda 2023 “Città dei Sassi” è tutta da ricordare, uno di quegli eventi che incrociano il sortilegio di essere speciali con una nuova visione di Matera attraverso il linguaggio della moda, pronta ad affrontare con la sua grande bellezza un nuovo e lungo viaggio e regalare nuove suggestioni e mandare un messaggio di non violenza e diffondere la cultura della Pace.

L’impegno per l’anno 2024, da parte degli organizzatori, sulla base dei feedback positivi ricevuti da stakeholder, sarà quella di esportare il Format del Premio Moda® in altre regioni italiane nonché in paesi dell’Unione Europea, ciò a testimonianza dell’eccellente livello qualitativo raggiunto dall’evento.

Ecco le foto.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)