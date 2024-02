Matera: grande la sorpresa dei piccoli pazienti nel vedere l’arrivo di questi supereroi in ospedale! Le foto

Un carnevale di gioia nei reparti di Neuropsichiatria infantile e Pediatria dell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera con la visita inaspettata di Batman e Joker che, questa mattina, hanno portato giocattoli in dono ai piccoli ospiti permettendo loro di divertirsi e fantasticare con i supereroi.

Grande è stata la sorpresa dei bambini, affacciati dai corridoi dei reparti, nel vedere l’arrivo di Batman in ospedale con la sua Batmoto accolto dall’eterno rivale Joker.

Impeccabili nei loro costumi fedeli a quelli dei supereroi dei fumetti e del cinema, i volontari Gigi Sanrocco e Giuseppe Malvasi dell’Associazione Lucania Soccorso, hanno fatto il loro ingresso nei due reparti tra lo stupore e i sorrisi dei bambini e la felicità dei loro genitori.

Immancabili i selfie con Batman e Joker che hanno portato leggerezza e allegria regalando anche dolci e cioccolate ai bambini e ai loro familiari.

Prima di andare via Batman e Joker hanno salutato il personale della Direzione sanitaria ospedaliera che ha espresso soddisfazione per l’iniziativa.

Il Commissario straordinario dell’Azienda sanitaria locale di Matera, Maurizio Friolo, ha detto:

“I nostri piccoli pazienti sono stati al centro del carnevale in reparto condiviso insieme al personale sanitario delle due unità operative impegnato anche nel migliorare la qualità delle degenze in ospedale per i bambini e le loro famiglie.

Ringrazio per questa apprezzata iniziativa i volontari dell’Associazione Lucania Soccorso ed il personale dell’ospedale Madonna delle Grazie che ha collaborato nell’organizzare questo momento di spensieratezza dedicato ai bambini”.

Ecco le foto.