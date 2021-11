Matera: grande attesa per la nuova puntata di Imma Tataranni su Rai 1! Tutti davanti alla Tv

Freme l’attesa per il doppio appuntamento finale con la seconda stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore su Rai 1 lunedì 8 e martedì 9 novembre.

Nella puntata di stasera Marta Ventura una scienziata amica di Diana, viene ritrovata assassinata al Centro di Geodesia di Matera.

Accompagnata dalla Bartolini, nuovo rinforzo della PG, Imma inizia ad indagare su più piste ma la verità, venuta a galla grazie a una scoperta casuale di Diana, sarà però completamente diversa dall’ipotesi inizialmente perseguita.

Intanto in procura gli animi sono in subbuglio, Diana è sconvolta per la morte dell’amica, mentre Imma pensa che Calogiuri tradisca Jessica con la nuova arrivata e lo rimprovera.

Samuel torna a Matera per Valentina ma scopre che la ragazza che ama ancora è corteggiata da Gabriele, mentre Pietro è felice come non mai, per esser riuscito a realizzare il suo sogno, ma durerà poco.

Imma, personaggio chiave della fiction, piace particolarmente ai telespettatori per simpatia e scaltrezza.

Si veste in modo a dir poco originale, raramente si pettina, avanza tra indizi e corridoi con la grazia di un’escavatrice.

Una seconda stagione sempre calata negli scenari della nostra Matera, tra antiche dimore e calanchi, tra questioni ambientali e di cuore.

Affamata di giustizia, mai tenera con i potenti e sempre pronta a metterci la faccia, la magistrata lucana, creata della scrittrice Mariolina Venezia, ha saputo conquistare il cuore del pubblico televisivo presentandosi come una donna normale, alle prese con un lavoro difficile e con i mille problemi legati alla gestione della famiglia.

In questa seconda stagione il territorio lucano si confermerà protagonista con Matera in primo piano, ma anche con i sentieri della transumanza, le pale eoliche, le dighe, le colline, i colori, la gente ancora oggi in bilico tra un passato doloroso da ricordare e un futuro che chiede riscatto.

Le indagini che chiederanno a Imma intuito e ostinazione sono liberamente tratte dai romanzi di Mariolina Venezia “Via del riscatto”, “Rione Serra venerdì”, “Maltempo” e “Come piante tra i sassi” editi da Einaudi e scritte da Mariolina Venezia, Salvatore De Mola, Pier Paolo Piciarelli, Michele Pellegrini e Luca Vendruscolo con la collaborazione di Francesco Amato

La seconda stagione di “Imma Tataranni – Sostituto procuratore” ha accompagnato il pubblico per quattro serate, ma altre quattro prime serate sono già previste nel 2022.

