Matera: gli studenti dell’Istituto Comprensivo Bramante-Torraca incontrano uno dei più grandi atleti nella storia del movimento paralimpico italiano. I dettagli

Attraverso l’iniziativa “I Campioni si raccontano”, il pluridecorato handbiker Luca Mazzone, incontra a Matera gli studenti dell’Istituto Comprensivo Bramante-Torraca per raccontare delle sue straordinarie imprese compiute in giro per il mondo con il paraciclismo, dopo l’ultima partecipazione ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024 in cui ha avuto il grande onore di essere il portabandiera di tutta la squadra azzurra.

Pugliese di Terlizzi, in provincia di Bari, classe 1971, Luca Mazzone è uno dei più grandi atleti nella storia del movimento paralimpico italiano con medaglie conquistate nel nuoto prima di dedicarsi al ciclismo dove ha ampliato la sua collezione di medaglie.

L’appuntamento con Mazzone è fissato alle 10:00 presso l’istituto scolastico in via Bramante (al civico 6), in presenza del vice presidente vicario della Federazione Ciclistica Italiana Carmine Acquasanta, delle autorità sportive della delegazione regionale FCI Basilicata e provinciale di Matera.

Di seguito la locandina con i dettagli.