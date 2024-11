Matera: giovanissimi studenti alla scoperta del mondo dell’artigianato e i suoi innumerevoli mestieri. Il progetto

Martedì 26 novembre, la Fondazione ‘Le Monacelle’ di Matera ha ospitato la prima edizione del progetto ‘Trekking Artigianato’, organizzato dalla CNA in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Enrico Fermi della città, diretto dalla dirigente scolastica Isabella Abbatino, per avviare una connessione tra mondo della scuola primaria e il mondo dell’artigianato artistico e tradizionale.

Durante l’evento mattutino, sono stati più di 110 i giovanissimi studenti delle classi terze e quarte, che hanno incontrato 7 tra artigiani ed artisti del settore artistico e tradizionale della Cna per cimentarsi in laboratori pratici.

Tra gli artigiani presenti, Paola Buttiglione, stilista e sarta, ha guidato i bambini nel ritaglio e cucito di tessuti per creare abiti per le loro bambole.

Mario Daddiego ha invece realizzato un’opera in cartapesta, illustrando ai ragazzi la tecnica utilizzata.

Christian Andrisani, utilizzando l’argilla, ha modellato il Cucù, simbolo tradizionale di Matera, e ha aiutato i bambini a realizzare piccoli alberi di Natale.

Anche Denise Pereyra, con l’argilla, ha insegnato ai bambini a creare piccoli oggetti e a utilizzare i timbri.

Marianna D’Aquino ha mostrato l’uso del telaio, facendo poi cimentare gli alunni in quest’attività.

Gianfranco Montano ha tenuto una lezione sulla creazione di scarpe artigianali, mentre Mirella Caruso ha presentato i suoi lavori, tra cui palle di Natale, scarpe e uno zaino dipinti a mano.

Afferma Leo Montemurro, Project Manager per Cna:

“Obiettivo del progetto è quello di sensibilizzare le nuove generazioni, iniziando dai più giovani, verso il mondo dell’artigianato e i suoi innumerevoli mestieri, alcuni dei quali utilizzano tecnologie di ultima generazione.

E’ solo mostrando le potenzialità intrinseche del settore dell’artigianato e investendo sulle passioni che si possono riscontrare in giovane età che possiamo tutti insieme – scuola, famiglie, associazioni di categoria – cercare di costruire un futuro più roseo per un settore che sta affrontando crescenti difficoltà nel trovare mano d’opera, rischiando di rimanere marginalizzato, ma è fondamentale trasmettere l’importanza di queste tradizioni e competenze.

Cna sta lavorando per far diventare l’evento un appuntamento ricorrente ogni anno con almeno due date, una in autunno e l’altra in primavera cercando di ampliare il progetto con un ulteriore coinvolgimento nei vecchi Maestri Artigiani facenti parte di Cna Pensionati.

Siamo certi che questo sia solo il primo di tanti incontri che faranno parte di questo progetto.

Ci auguriamo che sempre più istituti scelgano di aderire a questa iniziativa”.

Partner della iniziativa la Fondazione Le Monacelle con la Direttrice Antonella Sigillino, la quale ha spiegato agli ospiti la storia della Fondazione e ha comunicato l’avvio delle prime attività formative a base della Scuola delle Arti e dei Mestieri con cui Cna Matera e Fondazione Le Monacelle stanno lavorando da tempo.