Matera, giovani lucani a confronto: al via questa assemblea congressuale. I dettagli

Nella giornata di Domenica 30 Marzo, si terranno le assemblee congressuali di Forza Italia Giovani Basilicata, nelle città di Potenza e nella provincia Matera per eleggere i delegati che rappresenteranno le rispettive province al Congresso Nazionale di Forza Italia Giovani, evento che si svolgerà nel mese di maggio a Roma.

L’assemblea congressuale provincia di Potenza si svolgerà alle ore 10:00 presso la sede regionale di Forza Italia, Via del Gallitello, 281, Potenza.

L’assemblea congressuale provincia di Matera si svolgerà alle ore 17.00 a Policoro presso la sede di Forza Italia, Piazza Eraclea, 28.

Secondo Forza Italia, i congressi rappresentano sempre un momento cruciale di dibattito, confronto costruttivo e partecipazione democratica, oltre che a costituire un’occasione preziosa per condividere il percorso di crescita che affronteremo assieme nei prossimi mesi.

Di seguito, le parole del Coordinatore Regionale di Forza Italia Giovani Basilicata Simone Pierro:

“Il partito ed io siamo molto soddisfatti del lavoro svolto dal movimento giovanile in questi mesi.

Il 2024 è stato un anno ricco di stimoli e di opportunità: abbiamo avuto la possibilità di confrontarci con le esperienze delle campagne elettorali regionali ed europee, oltre che amministrative, e siamo cresciuti come gruppo, oggi divenuto solido e coeso.

Il 2025 sarà un anno decisivo per Forza Italia Giovani, con l’elezione a Maggio del Segretario Nazionale in occasione del Congresso Nazionale, al quale la Basilicata parteciperà con ben 13 delegati, eletti nelle assemblee che si terranno domenica 30 marzo a Potenza e a Matera.

Sarà questo un momento molto importante per il futuro di Forza Italia, un futuro sempre più democratico e rappresentato da giovani che intendono spendersi per i valori e per le battaglie del nostro partito.

Il futuro è qui, e noi siamo pronti, con l’obiettivo che le nostre prossime iniziative possano coinvolgere sempre più i giovani lucani”.

Ecco la locandina dell’evento.