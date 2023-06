Matera, Festa della Bruna: ecco tutto quello che c’è da sapere su parcheggi, trasporto e viabilità

A Matera tutto pronto per gestire in sicurezza la festa della Bruna, dalla mobilità privata al trasporto pubblico.

L’obiettivo è quello di offrire a cittadini e turisti l’opportunità di godersi la festa senza l’ingombro ed i disagi della circolazione delle auto.

Per questa ragione, l’Amministrazione comunale ha predisposto i parcheggi nella zona centrale, quello di via Saragat (280 posti) ed i due piani di quello del municipio (160 posti).

Poi ci sono quelli di via Vena (350 posti), piazza Firrao (150 posti), via Annibale Maria di Francia (220 posti) e via Casalnuovo (25 posti).

In ogni caso, la viabilità centrale sarà interdetta a sosta e circolazione dalla mezzanotte del 1 luglio alle ore 3 del 3 luglio.

In particolare, saranno interessate:

via Duomo, piazza Sedile e via San Francesco;

via del Corso, via Beccherie, via Ridola e piazza Vittorio Veneto.

Poi via Roma, nel tratto compreso tra via Lucana e via XX Settembre/piazza Vittorio Veneto;

via XX Settembre, via Lucana tratto via Protospata, via Annunziatella, recinto Marconi, piazzetta del Carro, via Cervi/tratto via Marconi e D’Errico e via Racioppi.

La città sarà divisa in zona rossa, zona verde e zona gialla, a seconda della vicinanza all’area clou della festa.

Per tutte le giornate di festa, saranno disponibili corse straordinarie del trasporto pubblico urbano, come da prospetto consultabile nel post.

La sicurezza sarà garantita anche dalla Protezione civile comunale, mediante l’attivazione del Centro operativo comunale, e dai gruppi di volontari di protezione civile, distribuiti come da immagine del post.

