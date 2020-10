Matera, elezioni 2020: ultimi comizi per i candidati alla carica di Sindaco. I dettagli

Domenica 4 Ottobre e Lunedì 5, urne aperte a Matera per l’elezione del nuovo Sindaco.

In vista del ballottaggio, il candidato del centrodestra Rocco Sassone e il candidato Domenico Bennardi si preparano all’ultimo comizio in Piazza.

Questo l’appello ai cittadini di Bennardi:

“Ti aspetto questa sera alle ore 19:30, in piazza Vittorio Veneto, per il comizio di chiusura di questa fantastica campagna elettorale.

Porta con te i tuoi familiari, i tuoi amici, gli scettici e gli indecisi: sarà un serata entusiasmante.

A seguire, dalle ore 20:30 in poi, ci spostiamo tutti in piazza San Francesco, per trascorrere una serata tutti insieme.

Ti aspetto!”.

Così Rocco Luigi Sassone:

“Questa sera, in piazza Vittorio Veneto, ci mostreremo ancora più uniti e compatti nel declinare al futuro l’idea di una Matera dinamica, sostenibile, forte per merito e non per arroganza.

Vi aspetto al mio ultimo comizio, questa sera alle 20:30, in piazza Vittorio Veneto!“.

Di seguito le due locandine con i dettagli.

