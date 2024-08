Matera: dopo anni di abbandono, il Castello della città sarà restituito alla comunità! Queste le ultime notizie

“Dopo moltissimi anni di abbandono e di chiusura al pubblico, stiamo lavorando per riconsegnare al popolo materano il Castello della città, bene di tutta la comunità, con l’intento di renderlo fruibile e visitabile tutto l’anno“.

Così il Sindaco di Matera, Domenico Bennardi, che aggiunge:

“A breve partiranno i lavori di pulizia e di messa in sicurezza che consentiranno l’utilizzo dell’ intera struttura già a partire dal mese di settembre grazie alla collaborazione con l’Istituto Italiano Castelli.

Allo scopo di incentivare forme di co-gestione, abbiamo inoltre avviato l’iter per costituire una comunità patrimoniale secondo i dettami della Convenzione di Faro, in riferimento alla quale a fine luglio è stata pubblicata all’albo pretorio una manifestazione di interesse per sperimentare una forma di gestione partecipata, collaborata e condivisa con tutte le realtà presenti sul territorio per valorizzare il maniero e tenerlo aperto.

Assieme al Castello, la comunità patrimoniale includerà anche la chiesa rupestre di Santa Maria de Armenis, altro immobile di pregio che restituiamo alla comunità cittadina.

Un bel lavoro di sinergia tra gli assessori della mia giunta, in particolare Angela Mazzone al patrimonio, Lucia Gaudiano ai Sassi, Massimiliano Amenta all’ambiente e Giuseppe Falcone alle opere pubbliche.

Un ringraziamento anche ai tecnici comunali”.