Matera: donna ubriaca provoca incidente in questa zona! Intervenuta la Polizia Locale

Gli agenti della Polizia locale di Matera, guidati dal Tenente Giacomo Patierno, hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria una donna di 35 anni residente a Matera, ritenuta responsabile di guida in stato di ebbrezza, con l’aggravante di aver provocato un sinistro stradale nel quale rimaneva coinvolta.

Nello specifico, gli agenti intervenuti per gli accertamenti previsti a seguito di un incidente stradale verificatosi in Via Gravina, avendo seri sospetti sullo stato psicofisico dell’automobilista, hanno proceduto ad effettuare il test con l’etilometro in dotazione al Comando di Polizia Locale, al quale la donna risultava positiva.

Visto l’esito dell’esame, la donna è stata denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica. Gli agenti hanno provveduto contestualmente al ritiro della patente di guida.