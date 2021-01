Matera: donna dà fuoco a un’auto! Ecco cosa ha scoperto la Polizia

La Polizia di Stato ha denunciato una donna di 41 anni per danneggiamento.

Sabato scorso, in Via Santa Cesare a Matera, un incendio appiccato in maniera dolosa ha danneggiato irrimediabilmente due auto parcheggiate.

Gli agenti della Squadra Mobile, che hanno svolto le indagini, ha individuato l’autrice del gesto, grazie anche alle immagini di una telecamera di videosorveglianza posta nelle vicinanze.

Gli investigatori hanno infatti ritrovato gli indumenti e la mascherina utilizzati per compiere il gesto a casa della donna sospettata, 41enne residente a Matera, a seguito di una perquisizione.

Di fronte ai fatti contestati, la donna ha ammesso di essere stata l’autrice dell’incendio e di averlo fatto per contrasti lavorativi con la proprietaria di una delle due vetture danneggiate ed è stata pertanto denunciata all’Autorità giudiziaria in stato di libertà.a

