Matera, donazione organi: è della Provincia il comune più generoso di tutta la Basilicata! Ecco il rapporto

Il comune più generoso della Basilicata per quanto riguarda la donazione di organi” è quello di Gorgoglione (Matera)”, dove è stato raggiunto “un indice di 79,91/100, grazie a un tasso di consensi dell’81,8 per cento e a un’astensione ferma al 13,7 per cento.

Al secondo posto c’è Tito (Potenza), mentre in terza posizione troviamo Spinoso (Potenza).

Tra le province, Potenza è 82/a su 107 a livello nazionale, mentre Matera è 100/a”.

I dati sono ricavati:

“dall’ultima edizione dell’Indice del Dono, il rapporto realizzato dal Centro nazionale trapianti che mette in fila i numeri delle dichiarazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti registrate nel 2021 all’atto dell’emissione della carta d’identità nelle anagrafi dei 6.845 Comuni italiani in cui il servizio è attivo.

L’Indice, diffuso in occasione della 25/a Giornata nazionale della donazione degli organi che si celebra domenica prossima 24 aprile, è espresso in centesimi ed è elaborato tenendo conto di alcuni indicatori come la percentuale dei consensi, quella delle astensioni e il numero dei documenti emessi”.

In una nota del Centro nazionale trapianti è scritto:

“Complessivamente, la Basilicata è risultata 18/a tra le regioni italiane, con un indice del dono di 53,34/100 (consensi alla donazione: 62,3 per cento), sotto la media nazionale che nel 2021 si è attestata a quota 59,23/100 (consensi 68,9 per cento)”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)