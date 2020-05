Matera, discarica “La Martella”: presentata un’interrogazione al Ministro dell’Ambiente. I dettagli

Come ricordato, pochi giorni fa, dal consigliere regionale Enzo Acito (FI):

“La Regione Basilicata è interessata dalla ‘procedura di infrazione comunitaria relativa alle discariche di rifiuti’.

Questa procedura di infrazione riguarda anche la piattaforma integrata dei rifiuti non pericolosi sita in località ‘La Martella’ del comune di Matera”.

L’Onorevole materano Michele Casino (FI), per far luce sulla situazione, ha presentato un’interrogazione al Ministro dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare:

“la Regione Basilicata è interessata dalla Procedura di Infrazione comunitaria n.2011/2215 ex Art. 258 TFUE, che riguarda gli obblighi imposti dall’art. 14 della Direttiva 1999/31/CE in base ai quali esclusivamente le discariche “esistenti” al 16 luglio 2001, dovevano essere rese conformi entro il 16.07.2009.

La procedura di infrazione vede interessata anche la piattaforma integrata dei rifiuti non pericolosi sita in località ‘La Martella’ del comune di Matera; con le risorse rese disponibili nel Contratto Istituzionale di Sviluppo, pari a 3 milioni, INVITALIA ha indetto una procedura aperta per l’affidamento dei Servizi tecnici di architettura e ingegneria per la redazione del progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi agli interventi ambientali urgenti per la discarica sita in località La Martella (Matera).

La Giunta regionale di Basilicata ha approvato la scheda ‘Interventi di chiusura e messa in sicurezza dei settori di discarica della piattaforma gestione rifiuti di località La Martella del comune di Matera’ per ulteriori 3 milioni a valere sul Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata – FSC 2014-2020.

La Giunta Regionale, nell’ambito della procedura negoziale di cui alla D.G.R. n. 628/2017 (e s.m.i.), ha ritenuto di individuare le ulteriori risorse economiche necessarie per la realizzazione di tutti quegli interventi per il superamento della richiamata procedura di infrazione, pari a 4,55 milioni a valere sulle risorse del PO FESR Basilicata 2014-2020 e dell’FSC 2014-2020.

La Giunta Regionale ha nominato un Commissario ad Acta per il Comune di Matera al fine di attuare gli interventi necessari alla soluzione della procedura di infrazione, oltre che alla conclusione del procedimento autorizzatorio VIA-AIA della piattaforma gestione rifiuti di La Martella.

In data 24/04/2020 il Commissario ha chiesto al Sindaco di Matera, di procedere all’approvazione della variazione al Piano Triennale dei LLPP con gli interventi di bonifica finanziati, i cui progetti sono già stati definiti.

Approvazione necessaria per il prosieguo delle attività propedeutiche all’appalto dei relativi lavori, con ogni ragionevole urgenza.

Attualmente Matera non ha ancora approvato la variazione al Piano Triennale con gli interventi di bonifica non consentendo, quindi, di procedere alla realizzazione dei lavori finalizzati a risolvere una questione annosa, e che farebbe uscire la Regione dalla procedura di infrazione per le discariche.

Quali iniziative si intendano adottare, nell’ambito delle proprie prerogative, per dare soluzione alle forti criticità riportare in premessa e per contribuire a far uscire la Basilicata dalla procedura di infrazione per le discariche?”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)