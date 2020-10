Matera: dipendente del Comune positivo al Coronavirus

Il Sindaco di Matera, Domenico Bennardi, ha disposto la chiusura e la sanificazione degli uffici del Comune dopo aver appreso che un dipendente è risultato positivo al coronavirus.

Il dipendente è stato messo subito in quarantena insieme ai colleghi che hanno avuto un contatto ristretto con quest’ultimo ed è stata disposta la chiusura di tutti gli uffici di via Aldo Moro per consentire al personale di una ditta specializzata di sanificare i locali.

Il sindaco firmerà in questi minuti l’ordinanza che prevede la sospensione delle attività del Comune per il giorno 9 ottobre 2020.

Non appena appresa la notizia, Bennardi ha attivato tutte le misure di sicurezza e prevenzione nel rispetto dei protocolli Anti Covid, per garantire la salute dei dipendenti e dei cittadini, invitando il personale all’uso della mascherina negli uffici ed in tutti i locali del Municipio secondo la normativa vigentea

