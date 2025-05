Matera: dichiarato inagibile un immobile nella stessa via in cui in passato era crollata una palazzina. I dettagli

Il Commissario straordinario Raffaele Ruberto ha pubblicato l’ordinanza commissariale 119 del 2 Maggio 2025 con cui dichiara l’inagibilità dell’immobile sito in via Lupo Protospata civici n. 55 – 57 a Matera.

Di seguito il testo dell’ordinanza:

PREMESSO CHE:

il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Matera, con l’invio della scheda d’intervento n. 933 del 02.05.2025 acquisita agli atti prot. n. 43937 in pari data, comunicava a questo Ente che personale dello stesso Comando, nella medesima giornata alle ore 15:50 circa, è intervenuta in Matera presso un immobile sito alla via Lupo Protospata n. 55 – 57 a seguito di segnalazione da parte dell’Avv. Biagio De Bellis nella sua qualità di amministratore giudiziario del medesimo immobile;

nella predetta scheda di intervento è riportato che: “[…] erano presenti il sopracitato avvocato ed alcuni condomini i quali dichiaravano che, preoccupati sia dal quadro fessurativo presente che della situazione statica della palazzina, per questioni di sicurezza, avevano già da tempo abbandonato spontaneamente le proprie abitazioni”;

inoltre è ivi riportato che, dopo aver ispezionato alcuni appartamenti, la parte esterna, un garage ed un vano al piano terra, “[…] è stata rilevata una copiosa quantità di fessure sulle pareti e alcune preoccupanti lesioni sui pilastri a piano terreno, uno dei quali ha perso la verticalità.

È stata, inoltre, individuata una significativa quantità di puntelli in ferro, taluni non installati correttamente, sia all’interno che all’esterno della struttura.”

a seguito dell’intervento sopra richiamato il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Matera ha segnalato che: “[…] Stante la situazione esposta e la condizione generale dello stabile, si ritiene necessaria ed urgente un’accurata verifica dello stesso e l’esecuzione di ogni lavoro utile a garantire il ripristino delle condizioni ordinarie di sicurezza che al momento si ritiene non possano ritenersi assicurate”.

SENTITO per le vie brevi il Dirigente del Settore Gestione del Territorio Ing. Giuseppe Gaudiano che, sulla base degli elementi rappresentati nel rapporto di intervento di cui in premessa, ha evidenziato l’impossibilità di mettere in atto, con l’urgenza che il caso richiede, gli interventi tecnici idonei a risolvere le gravi criticità strutturali evidenziate;

PRESO ATTO, da quanto sopra riportato, che è necessario operare con urgenza al fine di porre in essere le attività necessarie per la messa in sicurezza e per scongiurare pericoli per la privata e pubblica incolumità relativamente allo stato del suddetto immobile;

RITENUTO, pertanto, che sussistono i presupposti per emettere ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell’art. 54 c.4 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con la quale, oltre a dichiarare l’inagibilità, si dispone l’immediato sgombero dell’immobile sito in Matera alla via Lupo Protospata civici n. 55 – 57, identificato catastalmente al foglio di mappa n.71 part.lla 970, nonché la messa in sicurezza dello stesso;

VISTO l’art. 54 c.4 del D.lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

VISTI gli artt. 650 e 677 c.p., in materia di inottemperanza all’ordine dell’autorità ed omissione di lavori in edifici e costruzioni che minacciano rovina;

VISTA la nota prot. n. 43939 del 02.05.2025 con la quale è stata preventivamente comunicata al Prefetto di Matera la presente ordinanza;

DICHIARA l’INAGIBILITÀ dell’immobile sito in Matera alla via Lupo Protospata civici n. 55 – 57, identificato catastalmente al foglio di mappa n. 71 part.lla 970 e

ORDINA:

Per tutto quanto esposto in premessa, da reputarsi parte integrante del presente provvedimento, ai proprietari e a chiunque, a qualunque titolo, vanti diritti sul suddetto immobile:

1. lo SGOMBERO dell’immobile, come sopra individuato e il divieto di utilizzo dello stesso da parte dei proprietari, affittuari, fruitori, parenti ed affini e di chiunque altro a qualunque titolo, occupi o utilizzi gli immobili de quo;

2. di PORRE IN ESSERE, in via preventiva e con urgenza, sia tutte le opere provvisionali di messa in sicurezza e, se necessario, di consolidamento strutturale dell’immobile de quo, a tutela della salvaguardia della pubblica e privata incolumità, sia le attività di presidio (in via esemplificativa: transenne, ponteggi, dispositivi di sicurezza) a tutela dei residenti e di quanti transitano nelle aree prospicienti, sotto la supervisione del tecnico abilitato, all’uopo incaricato, provvedendo a posizionare adeguata segnaletica e barriere volte ad impedire l’accesso, anche accidentale, nell’edificio ed in prossimità dell’area ove esiste la situazione di pericolo;

3. l’INTERDIZIONE dell’accesso al fabbricato in oggetto, ad eccezione delle operazioni di ispezione e verifica statica dell’esecuzione degli interventi da parte di persone qualificate fino al termine degli accertamenti necessari e della messa in sicurezza e alla ripristinata agibilità dell’edificio sopra citato;

ASSEGNA

Al legale rappresentante p.t. del condominio Via Protospata civici n. 55 – 57, il termine di giorni 30 per adottare tutte le misure necessarie per inibire qualsiasi tipologia di accesso all’immobile di che trattasi ed alle parti comuni dello stesso, ad eccezione degli accessi finalizzati all’esecuzione dell’Ordinanza medesima

AVVISA che

in caso di accertata inottemperanza al presente provvedimento, si procederà alla denuncia all’Autorità giudiziaria competente e si darà seguito agli ulteriori adempimenti formalmente previsti dalla legge;

eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto della presente ordinanza, saranno a carico dei proprietari, singolarmente e solidalmente, che ne risponderanno in sede civile, penale ed amministrativa;

per revocare il presente atto dovrà essere depositato presso il Comune di Matera, al termine degli interventi espletati e al fine di poter dichiarare nuovamente agibile l’immobile, una perizia tecnica asseverata redatta ai sensi del capitolo 8 delle N.T.C. di cui al Decreto Ministeriale del 17.01.2018 del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture e ss.mm.ii., a firma di tecnico abilitato e qualificato, su incarico ricevuto da tutti i proprietari delle unità immobiliari del condominio interessato, dalla quale si evinca che l’immobile è agibile, che sussista l’idoneità statica e che, pertanto, non vi è più pericolo per la privata e pubblica incolumità;

RENDE NOTO che avverso la presente Ordinanza, i destinatari sopra richiamati, potranno proporre a far data dalla notifica:

– ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Matera, entro 30 (trenta) giorni;

– ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale della Basilicata, nel termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni;Basilicata olive oil

– in alternativa al solo ricorso giurisdizionale, ricorso straordinario al Capo dello Stato, per

soli motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 (centoventi) giorni;

la presente ordinanza sia notificata:

DISPONE che

– all’amministratore giudiziario del Condominio Avv. Biagio De Bellis

debellis1147@cert.avvmatera.it;

– Alla società incaricata della distribuzione del servizio gas metano per il Comune di Matera, Italgas-reti S.p.A. per procedere, ove non avesse già provveduto, al distacco della rete gas, polopugliabasilicata@pec.italgasreti.it;

– Alla società incaricata della distribuzione del servizio idrico nel Comune di Matera, Acquedotto Lucano S.p.A. per procedere, ove non avesse già provveduto, al distacco della distribuzione del servizio idrico, protocollo@pec.acquedottolucano.it;

– Alla società incaricata della distribuzione del servizio elettrico nel Comune di Matera, E- distribuzione S.p.A. per procedere, ove non avesse già provveduto, al distacco della rete elettrica, e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it ;

– Alla Prefettura di Matera: protocollo.prefmt@pec.

interno.it;

– Al Comando di P.L. di Matera – Sede (che provvederà, altresì, anche alla verifica dell’esecuzione della presente ordinanza);Basilicata olive oil

– Alla Questura di Matera: dipps150.00F0@pecps.poliziadistato.it;

– Al Comando dei Carabinieri di Matera: tmt39053@pec.carabinieri.it;

– All’Ufficio Tributi del Comune di Matera – sede;

– Al Comandante della Polizia Locale del Comune di Matera – sede;

Matera, 02/05/2025