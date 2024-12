Matera: dall’Asm importante opportunità per accedere facilmente alla diagnosi e cura per celiachia, obesità e disturbi della nutrizione. I dettagli

L’Unità Operativa Semplice Dipartimentale “Nutrizione Clinica e Dietologia” dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera ha attivato tre day service per celiachia, obesità e disturbi della nutrizione e dell’alimentazione.

I day service attivi all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera semplificano le procedure poiché permettono all’unita operativa la presa in carico del paziente e la gestione di tutti gli appuntamenti previsti dal percorso diagnostico e terapeutico.

Dunque il paziente non deve preoccuparsi di prenotare le visite specialistiche utili a definire il proprio quadro clinico, ma se ne occupa direttamente il reparto Nutrizione Clinica e Dietologia.

Afferma Carmela Bagnato, responsabile della UOSD Nutrizione Clinica e Dietologia:

“In questo modo si programma meglio e si velocizza l’iter diagnostico-terapeutico del paziente perché noi possiamo accedere alle agende delle varie unità operative e prenotare direttamente le date delle visite.

Avendo già un calendario di disponibilità riusciamo a coordinarci meglio ma soprattutto facilitiamo la vita al paziente che non deve preoccuparsi di contattare il proprio medico curante per le ricette e poi prenotare visite o esami specialistici.

Oltre ad occuparci di tutto noi, c’è il vantaggio di avere l’intero percorso informatizzato che investe anche la fase di prenotazione al Cup con una via preferenziale per la disponibilità di date per visite ed esami”.

Il servizio day service è già attivo grazie alla collaborazione delle unità operative di Medicina, Gastroenterologia, Cardiologia, Pneumologia, Neuropsichiatria infantile, Pediatria, Psichiatria, Fisiatria e Laboratorio analisi”.

Afferma il Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo:

“Il day service rappresenta un grande vantaggio per i pazienti con sospette patologie quali, celiachia, obesità, disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, in particolare anoressia, che possono interfacciarsi con un solo reparto agevolando tutto l’iter diagnostico-terapeutico senza preoccuparsi di altro.

L’attivazione di questo percorso è una risposta alla crescita di queste patologie, soprattutto obesità e anoressia.

In questo modo, all’aumentato fabbisogno assistenziale, l’ASM risponde con un servizio più efficiente che prevede per l’ospedale di Matera, unico in Basilicata, anche il servizio di emergenza e ricovero per pazienti anoressici”.