Matera: dal Comune sostegno alle persone con disabilità gravissima. Ecco i dettagli

“Prosegue incessante l’attività di sostegno al benessere delle persone ed in questo caso per quanti ne hanno maggiore bisogno come per le disabilità“.

È quanto afferma l’Assessore Piscopiello, annunciando il provvedimento dirigenziale del dirigente del servizio politiche sociali, già pubblicato all’albo pretorio con il quale si erogano contributi relativi alla mensilità di luglio 2022 in favore di 69 cittadini affetti da disabilità gravissima:

12 le famiglie affidatarie;

24 beneficiari dell’assegno di cura;

oltre ai contributi bimestrali erogati in favore di 79 cittadini affetti da patologie invalidanti previste da specifiche leggi regionali (nefropatici, dializzati, talassemici e gravi malattie del sangue).

L’assessore della Giunta Bennardi conclude:

“Il welfare, come già affermato al mio insediamento, è un investimento per le persone e non un costo, qui deve esserci il cambio di passo di un’amministrazione comunale attenta a tutti i bisogni di una comunità“.

