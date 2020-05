Matera: dà in escandescenza in pieno centro e insulta i Poliziotti! Ecco cosa è successo

Agenti della Questura di Matera e del Reparto Prevenzione Crimine a seguito della viva resistenza apposta ad un controllo di polizia avvenuto in pieno centro cittadino sono stati costretti a procedere all’accompagnamento in Questura di una persona che, trovata priva di documenti, alla richiesta di declinare le generalità, ha dato in escandescenza, insultando, ingiuriando e denigrando gli operatori.

La persona esagitata, inoltre, ha provato ad aizzare i presenti contro gli Uomini in divisa e si lasciava cadere in terra aggrappandosi ad oggetti di fortuna pur di non permettere lo svolgimento delle loro funzioni ai poliziotti.

Il prevenuto, materano senza fissa dimora, dopo gli accertamenti del caso, veniva denunciato per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)