Matera, crollo palazzina: “un plauso ai Vigili del Fuoco a lavoro senza sosta anche di notte”. Le parole di un cittadino

Il crollo della Palazzina a Matera ha creato un mucchio di macerie e non pochi disagi ai cittadini.

Scrive uno di questi:

“Desidero ringraziare i Vigili del Fuoco.

Dal crollo della palazzina stanno lavorando senza sosta, dai primi giorni anche di notte.

Spero però che si trovino i ‘responsabili’, perché ciò che è accaduto, è gravissimo.

Sappiamo tutti che è stato un miracolo che non ci siano vittime.

Oltre al disagio per le strade chiuse, ore interminabili di coda e ricerca parcheggio, in particolare per noi residenti.

Ci sarebbe tanto da dire… ma mi taccio.

Grazie ancora ai Vigili del Fuoco per il lavoro che ogni giorno fate per noi“.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)