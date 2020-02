Matera, cresce la preoccupazione di questi cittadini per i propri bambini: ecco la situazione

I cittadini del quartiere Agna di Matera sono sul piede di guerra.

A destare preoccupazione l’istallazione di un’antenna telefonica nei pressi di un plesso scolastico.

Ecco quanto denuncia un cittadino, membro del comitato di quartiere nato per far luce sulla vicenda:

“Ieri, 7 Febbraio 2020, sono stato ad una riunione organizzata dal comitato quartiere di Agna per discutere della famigerata antenna che campeggia a due metri dall’edificio scolastico che ospita centinaia di bambini dai tre ai quattordici anni tra i quali le mie figlie.

Qualche anno fa una mobilitazione dei cittadini di Agna indusse l’amministrazione ad fare approfondimenti.

Dalle informazioni emerse ieri però non è chiaro se, contrariamente a rassicurazioni fatte all’epoca, l’antenna in questione sia stata in funzione in questi anni.

L’unica certezza è che il Comune commissionò una relazione ad un tecnico che sottolineò l’inopportunità di quella antenna così vicina ad luogo così sensibile.

Passaggio che il Comune sembrava aver recepito citando le osservazioni del tecnico in documenti successivi.

I recenti lavori sull’antenna hanno riacceso vecchie preoccupazione e nuovi dubbi.

È necessario fare chiarezza sull’uso dell’antenna in questi anni e dare la risposta alla domanda sul perché sia ancora là, dato che la sua inopportuna posizione è stata certificata.

Anche nell’ottica delle nuove sperimentazioni è doveroso garantire il principio di precauzione, soprattutto per i bambini che in quella scuola cresceranno.

Attendiamo risposte nel frattempo sono previsti ulteriori incontri e mobilitazioni”.