Matera, convocazione Consiglio Comunale in seduta straordinaria: ecco l’ordine del giorno

Facendo seguito a quanto deciso durante la seduta della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari tenutasi in data 16.06.2026, si comunica che il Consiglio Comunale è convocato in seduta straordinaria di 1^ convocazione alle ore 16:00 di martedì 23 giugno 2026 e di 2^ convocazione alle ore 16:00 di giovedì 25 giugno 2026, presso la Sala Pasolini sita in via Sallustio – Matera, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Elezione del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio Comunale (art. 12 dello Statuto ed art. 12 del Regolamento del Consiglio);

2. Interrogazioni:

a. Interrogazione a firma del consigliere Colucci avente ad oggetto: “Interrogazione consiliare sulla gestione dei fondi relativi al programma “Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026”; (Prot. n 0024399/2026 del 16/03/2026)

b. Interrogazione a risposta scritta e orale a firma del consigliere Toto avente ad oggetto: “Quali determinazioni urgenti per la gestione del Centro per la Creatività presso l’immobile di Casa Cava”; (Prot. 0025999/2026 del 19/03/2026)

c. Interrogazione a risposta scritta e orale a firma del consigliere Toto avente ad oggetto: “Quali determinazioni urgenti per il ripristino della sicurezza stradale e per un piano di manutenzione straordinaria per Matera 2026 Capitale della Cultura e del Dialogo”; (Prot. 0027016/2026 del 24/03/2026)

d. Interrogazione a risposta scritta e orale a firma del consigliere Rubino avente ad oggetto: “Interrogazione sul censimento degli stalli di parcheggio riservati a persone con disabilità”; (Prot. 0027578/2026 del 25/03/2026)

e. Interrogazione a risposta scritta e orale a firma del consigliere Toto avente ad oggetto: “Stato dell’arte del nuovo Regolamento per l’assegnazione in sub-concessione di immobili ed aree di proprietà dello Stato nei Rioni Sassi e gestione delle sub-concessioni scadute o in scadenza”; (Prot. n. 0028522/2026 del 27/03/2026)

f. Interrogazione a firma del consigliere Toto avente ad oggetto: “Interrogazione comunale su stato dell’iter di valorizzazione e gestione del castello tramontano e dei siti rupestri urbani”; (Prot. n. 0030380/2026 del 01/04/2026)

g. Interrogazione a firma del consigliere Annunziata Antezza avente ad oggetto: Stato di attuazione dell’Ordine del Giorno approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7/2025 del 18/07/2025; (Prot. n. 0030841/2026 del 02/04/2026)

h. Interrogazione a firma del consigliere Domenico Bennardi avente ad oggetto: Interrogazione circa gli interventi su strade rurali, contrade e borghi cittadini e lo stato di attuazione del piano straordinario di manutenzione; (Prot. n. 0030976/2026 del 02/04/2026)

i. Interrogazione a risposta scritta e orale del consigliere TOTO avente ad oggetto “Recupero dei tributi ICI e IMU relativi agli immobili demaniali in subconcessione negli antichi Rioni Sassi “; (Prt. G. 0032985/2026 del 09/04/2026)

j. Interrogazione a risposta scritta e orale del consigliere TOTO avente ad oggetto “Inadempienza del Comune di Matera per la realizzazione delle opere di urbanizzazione in via Conversi (Peep San Giacomo) e ritardo nella consegna di 24 alloggi ERP “; (Prt. G. n. 0034521/2026 del 14/04/2026)

k. Interrogazione a risposta scritta/orale del consigliere TOTO avente ad oggetto: Che fine ha fatto il bando di gestione del MU.DEA.M; (Prt. G. n. 003887/2026 del 27/04/2026)

l. Interrogazione a risposta scritta/orale del consigliere Rubino avente ad oggetto: Rimozione e messa in sicurezza dei limitatori di velocità ammalorati – Via Dante e altri tratti urbani; (Prt. G. n. 0042696/2026 – E – 07/05/2026)

m. Interrogazione a risposta scritta/orale del Cons. TOTO avente ad oggetto: Proroga rinnovo concessioni cimiteriali e stato di avanzamento dei lavori del campo di inumazione presso il Cimitero di C.da Pantanello; (Prt G. n. 0043995/2026 dell’11/05/2026)

n. Interrogazione a risposta scritta/orale dei Consiglieri di MATERA IN AZIONE avente ad oggetto: “Interrogazione URGENTE a risposta scritta e orale” – Centri Estivi ed attività estiva per minori e persone con disabilità. (Prt. G. n. 0050846/2026 del 26/05/2026).