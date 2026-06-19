Matera accoglie la Banda Musicale della Polizia di Stato: concerto straordinario a Cava del Sole

Matera si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti culturali e istituzionali più prestigiosi dell’anno.

Nella suggestiva cornice di Cava del Sole, martedì 30 giugno si terrà il concerto della Banda Musicale della Polizia di Stato, eccellenza artistica italiana e autorevole ambasciatrice dei valori costituzionali di legalità, inclusione e servizio alla comunità.

L’evento si inserisce nel programma di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026 e rappresenta un momento di grande valore culturale e simbolico per la città, capace di unire musica, istituzioni e comunità in un’unica esperienza di partecipazione e condivisione.

Le prenotazioni dei biglietti sono già aperte sulla piattaforma Eventbrite al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/1992048808611?aff=oddtdtcreator

La Banda Musicale della Polizia di Stato, diretta dal Maestro Maurizio Billi, si esibirà con un repertorio di grande prestigio, accompagnata dalle voci soliste di Federica Caseti Balucani, Anna Kazlova, Loriana Castellano e Aldo Caputo.

L’Amministrazione Comunale ha già avviato, in collaborazione con tutti i settori coinvolti, le attività organizzative e logistiche necessarie per garantire il regolare svolgimento della manifestazione e la migliore accoglienza del pubblico.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili, previa prenotazione sulla piattaforma Eventbrite.