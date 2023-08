Matera: come sarà il tempo nel fine settimana? Ecco le ultime previsioni

L’anticiclone subtropicale, che presenta i suoi massimi di pressione e geopotenziale tra il Mediterraneo occidentale e le Baleari, garantirà una lunga fase all’insegna del tempo stabile e del caldo pienamente estivo al Sud est Italia, destinata a protrarsi quantomeno fino al prossimo 25 Agosto.

Ma che tempo ci sarà su Matera nel fine settimana?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Sabato 19 Agosto, avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 33°C, la minima di 22°C.

Domenica 20 Agosto avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 31°C, la minima di 22°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Matera, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)