Matera, ci siamo: la Festa della Bruna è ormai alle porte! Ecco il programma completo per la giornata di domani

L’emozione per la Festa della Bruna in arrivo si sente nell’aria.

Ecco il programma dei festeggiamenti di domani 2 Luglio in onore della Patrona di Matera, Maria SS. della Bruna:

Basilica Cattedrale

Ore 4.00

Processione dei Pastori dalla Basilica Cattedrale alla Chiesa di San Francesco d’Assisi.

Piazza San Francesco d’Assisi

Ore 4.30

Celebrazione Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, Arcivescovo di Matera-Irsina e Vescovo di Tricarico, animata dal Coro Diocesano di Pastorale Giovanile

Al termine: Diana con lancio di bombe e continuazione della Processione dei Pastori, accompagnata dalla bassa musica “I Briganti Montesi” di Montescaglioso (MT), Spettacoli pirotecnici (batterie): a cura della ditta Pirotecnica Colangelo Fireworks Avigliano (PZ) con il seguente percorso:

Piazza San Francesco d’Assisi, via Ridola, Sosta di preghiera in vico Case Nuove, via Lucana, Sosta di preghiera presso la stele della Madonnina in via Lucana, via don Minzoni, piazza Matteotti, via Ugo La Malfa, via P. Nenni, via G. Saragat, viale Santa Caterina da Siena, viale Europa, via Lazazzera, via Dante, via Petrarca, piazza Giovanni XXIII, Sosta di preghiera sul sagrato della Chiesa di S. Pio X, via Parini, via Manzoni, via Nazionale, via Istria, vicolo I G. Marconi, via G. Marconi, via Annunziatella, via XX Settembre con arrivo presso il Santuario di San Francesco da Paola

Santuario di San Francesco da Paola

Ore 9.00

Celebrazione Santa Messa.

Ore 9.00 – 24.00

Servizio Musicale nelle varie fasi della Festa “Concerto Bandistico Città di Matera” Alvino 1884 Hotel – via San Vito (rione Piccianello)

Ore 8.15

Raduno primo drappello dei Cavalieri. Partenza per accogliere il Trombettiere, il porta Vessillo e il Vice Generale. Il drappello da via Marconi, raggiungerà il Generale per la rituale vestizione, presso il Palazzo Lanfranchi.

Ore 9.15

Raduno secondo drappello dei Cavalieri. Partenza per accogliere un Trombettiere ed il Vice Generale. Il drappello da via Marconi, proseguirà per piazza Vittorio Veneto, in attesa dell’arrivo del Generale e del primo drappello.

Ore 8.30 – 19.30

Giro per le vie cittadine del “Orchestra di fiati Città di Grottole” (MT) Piazzetta Pascoli – via Domenico Ridola

Ore 9.30

Palazzo Lanfranchi Museo d’Arte Medievale e Moderna Incontro del Generale dei Cavalieri di Maria SS. della Bruna con il Comitato Esecutivo dell’Associazione Maria SS. della Bruna e il Presidente dr. Bruno Caiella. Trasferimento in carrozza verso piazza Vittorio Veneto, scortati dal primo drappello di cavalieri.

Piazza Vittorio Veneto

Ore 10.00

Il Generale assume il comando dell’intera Cavalcata di Maria SS. della Bruna.

Basilica Cattedrale

Ore 10.30

Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Biagio Colaianni, Arcivescovo Metropolita di Campobasso-Boiano, concelebrata dal Capitolo Cattedrale e dal Presbiterio Diocesano

Ore 12.00

Trasferimento della Sacra Immagine di Maria SS. della Bruna, dalla Basilica Cattedrale alla Chiesa di Maria SS. dell’Annunziata (Rione Piccianello).

Chiesa Maria SS. dell’Annunziata Rione Piccianello

Ore 17.00

Celebrazione Santa Messa.

Al termine la Sacra Immagine di Maria SS. della Bruna sarà portata in processione alla Piazzetta del Carro Trionfale e collocata sul trono del manufatto in cartapesta.

Piazza Duomo

Ore 18.30

S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo è accompagnato dal Comitato Esecutivo dell’Associazione Maria SS. della Bruna e da alcuni Cavalieri presso la Chiesa di Maria SS. dell’Annunziata (Rione Piccianello).

Chiesa Maria SS. dell’Annunziata Rione Piccianello

Ore 20.00

Solenne Processione di Maria SS. della Bruna sul Carro Trionfale, presieduta da SS.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, Arcivescovo di Matera-Irsina e Vescovo di Tricarico, partecipata dal Capitolo Cattedrale, dal Clero Cittadino e dalla Cavalcata in costume.

All’arrivo in piazza Vittorio Veneto, seguirà l’Atto di affidamento dell’Arcidiocesi a Maria SS. della Bruna.

Il rito della processione si apre con il seguente ordine:

– Bassa musica “I Briganti Montesi”

– Cavalcata in costume

– Gran Concerto Bandistico “Città di Matera”

– Autorità Civili e Militari

– Comitato Esecutivo

– Clero Cittadino

– Cartapestai

– Carro Trionfale

– Fedeli

Piazza Vittorio Veneto

Ore 20.30 – 24.00

Cassa armonica – Servizio d’ Orchestra “Orchestra di fiati Città di Grottole” (MT) Direttore d’Orchestra M° Filippo Carretta

Piazza Duomo

Ore 22.00

Rituale dei “Tre Giri” del Carro Trionfale e reposizione della Sacra Immagine di Maria SS. della Bruna nella Cappella di Santa Maria di Costantinopoli

Piazza Vittorio Veneto

Dalle ore 22.30

Consegna del Carro Trionfale alla popolazione materana per il rituale “strazzo”

Contrada Murgia Timone

Ore 00.30

Spettacolo pirotecnico a cura della Pirotecnica Colangelo Fireworks Avigliano (PZ)

Nel caso in cui le condizioni ambientali e/o metereologiche si presentassero non favorevoli o pericolose all’attività o alla tutela/protezione del sito, lo spettacolo pirotecnico sarà eseguito nei giorni successivi.

Buona festa della Bruna a tutti!