Matera, Borgo La Martella: preoccupati gli abitanti, i comitati civici e le associazioni ambientaliste locali. Ecco cosa sta succedendo

“Questa mattina sono intervenuto in Consiglio Regionale presentando la mia mozione a tutela del Borgo La Martella e dei suoi abitanti.

Ho fatto presente che il Borgo ospita attualmente un sito gas di rilevanza regionale, il cui impatto ambientale e sanitario ha sollevato numerose preoccupazioni tra i residenti, i comitati civici e le associazioni ambientaliste locali; che l’area in cui è collocato il sito è caratterizzata dalla presenza di insediamenti abitativi, attività economiche e aree di pregio naturalistico e turistico; e non per ultimo che questo Borgo ha una storia importante ed ha già pagato un prezzo alto in passato: gli incendi di qualche anno fa sono, infatti, ancora nella memoria di tutti.

Per questi motivi e per il forte senso di giustizia che sento nei confronti dei miei concittadini tutti ho chiesto al presidente Bardi e all’assessore Mongiello di avviare con urgenza un tavolo tecnico-istituzionale, con il coinvolgimento degli Enti locali, delle Autorità sanitarie e ambientali e delle rappresentanze dei cittadini, finalizzato all’individuazione di un sito alternativo per l’impianto.

Di predisporre uno studio tecnico-ambientale per valutare la compatibilità delle aree alternative individuate, garantendo la minimizzazione degli impatti e la tutela della salute pubblica; di valutare concretamente la possibilità di un’ altra collocazione e verificare la disponibilità dell’ Impresa a delocalizzare l’ investimento.

La discussione della mia mozione continuerà in Consiglio Regionale nell’unico interesse della tutela della città di Matera, del suo Borgo, e della salute dei miei concittadini”.

Così racconta Michele Casino, capogruppo per Forza Italia in consiglio regionale.