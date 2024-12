Matera: bellissima la Natività con personaggi di cartapesta a grandezza naturale dell’Associazione Maria SS. della Bruna. Ecco dove poterla ammirare

A Matera anche quest’anno, in occasione delle festività natalizie, sarà possibile visitare la caratteristica Natività realizzata con personaggi di cartapesta a grandezza naturale.

Il presepe artistico, di proprietà dell’Associazione Maria SS. della Bruna, è stato allestito in fondo alla navata sinistra nella chiesa di San Pietro Caveoso, nel cuore dei Sassi di Matera.

Come fa sapere l’Associazione:

“La presenza dell’opera artigianale in questo luogo, oltre a rappresentare un invito per stringerci, come comunità, ancora di più intorno ai valori della fede e della tradizione, intende richiamare l’attenzione dei numerosi visitatori del Presente Vivente (evento che parte proprio dalla piazza antistante la chiesa) sul fondamentale ruolo nella formazione della cultura materana svolto nei secoli dalla devozione del popolo alla sua protettrice, la Madonna della Bruna.

Ringraziamo il parroco don Pasquale Giordano per la preziosa collaborazione“.