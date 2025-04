Matera, “Beatnik”: è ora possibile ascoltare il jazz giovane che ha conquistato Gezziamoci 2024

Da Venerdì 11 Aprile, su tutte le piattaforme digitali, è possibile ascoltare il brano estratto da “Beyond The Frame”, primo disco della formazione vincitrice del Gezziamoci Contest 2024.

Esce oggi “Beatnik” il nuovo singolo del Koda 5tet, formazione jazz under 30 composta da cinque musicisti uniti dalla passione per l’improvvisazione, la composizione e la condivisione musicale.

Il quintetto formato da Leonardo Odierna, sax tenore, Matteo Francesco Capacchione, sax alto, Alfonso Marra, pianoforte, Damiano De Matteis, contrabbasso, Luca D’Arco, batteria, nasce da un lungo percorso di crescita artistica e personale, costruito su un’intesa maturata suonando insieme fin dall’adolescenza.

Il repertorio proposto è costituito principalmente da brani originali che riflettono le influenze del jazz tradizionale e contemporaneo, rielaborate con uno sguardo attento al presente.

Durante la Festa della musica 2024, il gruppo ha vinto la terza edizione del Gezziamoci Contest, iniziativa portata avanti ogni anno dall’associazione Onyx Jazz Club di Matera, a cui hanno partecipato 35 formazioni under 30, con la partecipazione, in qualità di giurati, del critico musicale Franco Bergoglio, del musicista e compositore Israel Varela e della giornalista Timisoara Pinto.

Grazie a tale riconoscimento, il 9 Maggio uscirà “Beyond The Frame”, il primo album del Koda 5tet, prodotto dall’etichetta materana OnyxDischi, edito da New Model Label con distribuzione Believe.

Inoltre, sarà proprio questa giovane formazione ad aprire la cinque giorni di agosto del Gezziamoci 2025, una delle rassegne jazz storiche del sud Italia.

L’album di debutto rappresenta un importante traguardo per il Koda 5tet: un lavoro nato dall’entusiasmo, dalla ricerca collettiva e dalla volontà di raccontarsi attraverso un suono personale e autentico.

Ogni brano racchiude un frammento del percorso umano e musicale, con l’obiettivo di suscitare emozioni sincere e costruire un dialogo aperto con l’ascoltatore.

Il progetto artistico del gruppo guarda al futuro con il desiderio di sviluppare un’identità sonora sempre più definita, capace di unire l’eredità del jazz con le istanze espressive della contemporaneità.

Il Koda 5tet aspira a creare una musica che non sia solo tecnica o stilistica, ma che parli direttamente alle emozioni e al vissuto di chi ascolta, portando con sé un messaggio positivo, inclusivo e in continua evoluzione.

Ecco il brano con una foto del gruppo l’anno della loro vittoria.