Matera: avviato il licenziamento collettivo di questi lavoratori!

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa dei segretari Fials Matera, Sciannarella Giovanni e Bigherati Marco:

“Cessazione Attività Centro Geriatrico Matera: tanto tuonò che piovve.

Il 28 febbraio 2023 i lavoratori del Centro Geriatrico San Raffaele Matera hanno ricevuto una lettera con la quale viene comunicato l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo.

Nella nota si legge ‘In data 20 febbraio l’ente regionale ha comunicato la formazione del team deputato alla verifica dei requisiti per il rilascio dell’accreditamento istituzionale della struttura e con successiva comunicazione ha comunicato che tale team avrebbe iniziato la propria attività a far data dall’ 8 marzo 2023 senza alcuna indicazione dei tempi per l’emanazione dell’indifferibile provvedimento di accreditamento e la sottoscrizione del conseguente contratto di budget‘.

Ciò nonostante, vista l’incertezza circa i tempi di esaurimento del procedimento amministrativo, la struttura intende comunque avviare le procedure che porteranno alla cessazione delle attività con conseguente licenziamento del personale dipendente e dimissioni dei pazienti assistiti.

Come segreteria Fials Matera chiediamo ai vertici della Regione Basilicata, Al Presidente Vito Bardi, all’Assessore alla sanità Francesco Fanelli e al DG Bortolan tempi rapidi per la risoluzione della procedura al fine di salvaguardare sia i lavoratori che i cittadini ospiti della struttura.

Comunichiamo inoltre che l’8 Marzo 2023 saremo presenti con un sit-in dinanzi alla struttura per manifestare la nostra vicinanza ai lavoratori che ricordiamo rischiano il licenziamento”.

