Matera: attivo il servizio speciale bus navetta per Cava del sole “David Sassoli” e il Parco delle chiese rupestri. Ecco date e orari

L’Amministrazione comunale di Matera, con l’assessorato alla Mobilità urbana, ha avviato lo scorso 22 giugno la linea speciale di bus per Cava del sole “David Sassoli” e il Parco delle chiese rupestri.

Ne danno notizia il sindaco, Domenico Bennardi, e l’assessore alla Mobilità Giuseppe Digilio.

Il servizio sarà attivo nelle giornate di:

29 e 30 giugno,

e poi 6–7–13–14–20–21–27 e 28 luglio;

tutte le giornate di agosto,

nelle giornate dell’1–7–8–14–15–21–22–28 e 29 settembre.

Si effettueranno corse ogni 60 minuti, con prima partenza alle ore 10 di fronte a piazza Matteotti (percorso da: via U. La Malfa – via Dante – via Don L. Sturzo – via Nazionale – C.da Quartarella – C.da La Vaglia – C.da Pantano area cimiteriale – S.S. 7 – Ingresso Parco della Murgia Jazzo Gattini – San Falcione – piazzale Belvedere). L’ultima di rientro dal Belvedere alle ore 12.30 (percorso da: piazzale Belvedere – San Falcione – Uscita Parco della Murgia Jazzo Gattini – S.S. 7 – C.da Pantano area cimiteriale – C.da La Vaglia – C.da Quartarella – via Nazionale – via Don Luigi Sturzo – via Dante – via Ugo La Malfa – piazza Matteotti), terminerà alle 12.50 di fronte a piazza Matteotti.

Dopo la sospensione per pausa pranzo, alle ore 16 il servizio ripartirà di fronte a piazza Matteotti fino all’ultimo rientro, previsto per le ore 20.30 dal Belvedere e capolinea alle ore 20.50 sempre in piazza Matteotti.

Commentano Bennardi e Digilio:

“Abbiamo voluto creare questa linea speciale per agevolare soprattutto i turisti (oltre ovviamente ai residenti) che affollano in questi giorni la città, oltre ai suoi luoghi naturalistici e artistici di pregio”.