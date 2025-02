Matera apre le porte alla mostra dell’acqua. Ecco l’iniziativa

Sabato 1 Marzo 2025 a partire dalle ore 18:30 presso l’Ipogeo Culturale Lega Navale Italiana – Sezione di Matera Magna Grecia in Via Fiorentini 103-107 nei Sassi di Matera è in programma l’inaugurazione di Natural Flow – Exploring water’s essence, mostra d’arte Internazionale.

Sarà possibile visitare la mostra dal 1 al 22 Marzo 2025, dal martedì alla domenica:

dalle ore 10.00 alle 12.00

dalle 17.00 alle 19.00.

L’ingresso è libero.

La mostra è curata dalla storica dell’arte Carmela Loiacono e promossa da Lega Navale Italiana Sezione di Matera-Magna Grecia e MaterAcqua, con il patrocinio del Comune di Matera, Provincia di Matera e Ambiente Basilicata.

Questa la presentazione della mostra:

“L’acqua è uno degli elementi fondamentali della natura ed è il composto più diffuso sulla Terra.

Considerando sia la sua valenza simbolica, in termini filosofici e mitologici, che la sua consistenza materiale, la presenza dell’elemento acqua risulta molto ricorrente nella storia dell’arte.

Dall’antico Egitto alla mitologia greca e romana l’acqua è sinonimo di forza creatrice, rappresentazione di vita e fertilità; simbolo di purificazione nell’arte medioevale, ed elemento fluido e inafferrabile in età moderna.

Il tema dell’acqua diviene preponderante nell’impressionismo, dove trasparenza e giochi di luce creati dal riflesso dei colori, conferiscono vita e movimento nelle opere.

Nel corso dei secoli l’elemento acqua, essenziale nel ciclo vitale, ha ispirato diverse generazioni di artisti, dal Cubismo al Surrealismo, all’Arte Povera, e continua a essere fonte di ispirazione per gli Artisti Contemporanei.

Dalla visione di mari, fiumi, laghi, alle riflessioni sulla sua conservazione come risorsa per l’ambiente, la mostra Natural Flow – Exploring water’s essence esplorerà i modi in cui l’acqua può avere un impatto sulla vita quotidiana e ispirare la creatività.

Le opere selezionate celebreranno la cultura dell’acqua, la profonda connessione tra l’arte e questo elemento naturale senza il quale non potremmo vivere”.

Ecco gli artisti selezionati della mostra:

Noam Ben-Jacov, Paesi Bassi | Mari Blomroos-Heininen, Finlandia

Maria Bologna, Stati Uniti D’America | Alessandro Carbonara, Italia

Sonja Doberauer, Germania | Chiara Faggionato, Italia/Germania

Jakub Tadeusz Gadek, Polonia | Nic Galloro, Stati Uniti D’America

Roland Kaiser, Germania | Mo Kamal, Palestina/Giordania

Nada Kelemenova, Repubblica Ceca | Andrea Kraus, Germania

Svitlana Messali, Francia | Jiaying Qian, Cina | Jacqueline Schubert, Germania

Miyako Shimizu, Giappone | Helen Sorokach, Stati Uniti D’America

Marius Starkey, Stati Uniti D’America | Amanda Stuart, Regno Unito

Philip van den Dool, Paesi Bassi | David T. Waage, Stati Uniti D’America

Ecco la locandina dell’evento.