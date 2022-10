Matera: “Apprezziamo il rilancio della ex Ferrosud ma di 64 lavoratori in cassa integrazione previste solo 8 assunzioni”! La richiesta urgente

“Leggiamo con interesse le dichiarazioni di Mermec per il rilancio del sito ex Ferrosud di Matera, come annunciato nei giorni scorsi dall’Amministratore delegato Pertosa in un’intervista al Corriere della Sera.

Siamo positivamente colpiti dalle prospettive illustrate e apprezziamo la volontà di ridare vita industriale al sito lucano.

Allo stesso tempo però segnaliamo che attualmente ci sono 64 lavoratori in cassa integrazione straordinaria e che il piano presentato, che abbiamo rigettato, prevede l’assunzione di soli otto dipendenti.

Ci risulta che la Direzione di Mermec abbia chiesto di posticiparne ulteriormente i tempi.

Quindi, a maggior ragione dopo le importanti dichiarazioni di Pertosa, riteniamo sia opportuno convocare un incontro in una sede istituzionale quella del neo Ministero delle Imprese per un confronto costruttivo sulle prospettive industriali e occupazionali.

Sarebbe l’occasione per poter informare e rassicurare i lavoratori che sono in cassa integrazione, ma che sperano di tornare a lavorare al più presto”.

Lo dichiarano Luca Colonna, Segretario nazionale Uilm, e Marco Lomio, Segretario Uilm Basilicata.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)