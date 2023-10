Matera: anche La Martella si presenterà in veste natalizia con piatti della tradizione, vino locale e musica folk! I dettagli

Non saranno solo i Sassi, quest’anno, il magnifico teatro del Presepe vivente di Matera, bensì anche La Martella.

Nei giorni 8 e 9 dicembre 2 e il 5 Gennaio prossimi, il borgo di Matera infatti ospiterà l’iniziativa “Dal Presepe vivente agli antichi sapori del borgo”, che permetterà ai visitatori della Natività negli antichi rioni di Matera di assaporare i piatti tipici di un tempo in piazza Montegrappa.

L’iniziativa nasce da una collaborazione siglata tra le associazioni “Amici del Borgo” e Matera Convention Bureau, che organizza il Presepe vivente, nell’ambito delle celebrazioni per il 70° anniversario di La Martella.

I presidenti delle due associazioni, Paolo Grieco e Luca Prisco, l’hanno presentata in una conferenza stampa svoltasi questa mattina negli spazi del MIT, il Museo interattivo del Presepe vivente di Matera, alla presenza dell’assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Matera, Tiziana D’Oppido.

Ai visitatori sarà quindi consegnata una cartolina ricordo delle iniziative, sul retro della quale è riportato un qr code che rimanda alle indicazioni stradali per raggiungere, tramite smartphone o tablet, la piazza dello storico borgo materano.

Dopo un piccolo tour a La Martella, e il racconto del lavoro di De Gasperi, Quaroni e Olivetti, gli “Amici del Borgo” offriranno ai visitatori alcuni piatti della tradizione natalizia e non, vino locale e musica folk con artisti locali.

Il tutto al costo di 5 euro.

La volontà, come più spesso rimarcato dai volontari dell’associazione “Amici del Borgo” e dal presidente Grieco, è “quella di rinsaldare il rapporto tra La Martella e Matera e viceversa ma, in questo caso, anche di mettere in relazione i Sassi con il luogo nel quale furono trasferiti i loro abitanti dopo lo sfollamento degli anni ’50”.

Prisco di Matera Convention Bureau, nel commentare questa nuova iniziativa, ha dichiarato che “sin da subito l’organizzazione ha accolto con grande piacere la proposta di legare due eventi importanti della città, appunto il Presepe vivente nei Sassi coi 70 anni di La Martella, in un clima di grande amicizia e collaborazione”.

Ha detto in conferenza stampa l’assessore D’Oppido:

“Tanto gli Amici del Borgo quanto Matera Convention Bureau, in questa occasione, si sono davvero superati dando luogo ad un’iniziativa che rafforza ulteriormente un momento cruciale dell’offerta turistica materana che quest’anno proporrà un dicembre davvero intenso”.

Il pacchetto completo di eventi previsti nell’ambito dell’edizione 2023 del Presepe vivente nei Sassi è stato promosso dagli organizzatori già al TTG di Rimini, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione dal turismo mondiale, svoltasi dall’11 al 13 ottobre scorsi.a

