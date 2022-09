Matera: al via i lavori di riqualificazione di questa Piazza! Ecco i dettagli

L’Amministrazione Comunale di Matera ha firmato oggi il contratto di aggiudicazione dei lavori per il progetto di riqualificazione di Piazza della Visitazione.

Come si legge in una nota del Comune:

“Con la stipula del contratto dei lavori, si avvia la procedura per la progettazione esecutiva dei lavori.

Oltre al dirigente comunale alle opere pubbliche ing. De Marco erano presenti:

il Sindaco;

gli assessori Lomurno, Nicoletti e Ferrara.

È uno tra i progetti più attesi.

Pur potendosi verificare qualche temporaneo disagio nei tratti di strada prossimi al cantiere, la nuova opera consentirà ai materani di usufruire di uno spazio completamente rigenerato e riqualificato“.

Soddisfazione da parte del Sindaco e degli assessori.

Il Primo cittadino ha detto:

“Sarà utile un percorso di partecipazione e condivisione con gli ordini professionali in modo da recepire anche per Piazza della Visitazione come per il teatro Duni e per il Progetto Parco del Campo, quanti più proficui suggerimenti, compatibilmente col rispetto delle norme, dei tempi, delle procedure amministrative e contrattuali”.

Ecco le foto dell’incontro.

