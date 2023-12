Matera al centro del mondo dell’agricoltura: al via tre giorni di eventi! I dettagli

La città di Matera si prepara ad ospitare tre giorni di eventi interamente dedicati all’agricoltura promossi da ALSIA, l’Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura in collaborazione e con la presenza delle istituzioni regionali.

Primo evento in programma quello del 16 Dicembre, con il corso promosso da ANARSIA, l’organizzazione che coordina le agenzie e gli enti di sviluppo rurale delle ormai 8 regioni aderenti, tra cui la Basilicata, dedicato all’ottimizzazione delle risorse finanziarie e umane degli operatori delle agenzie.

Domenica 17 Dicembre, al mattino ad essere protagonista sarà l’agrobiodiversità, nell’ambito del 4° meeting di ALSIA -sul tema dedicato allo sviluppo del territorio e alla tutela dello stesso grazie al ruolo degli agricoltori e delle comunità custodi.

Un aspetto quest’ultimo di grande valore sociale e di mercato, fondamentale per lo sviluppo anche del settore turistico, avvicinando i consumatori al comparto e creando una collaborazione anche tra gli operatori delle aree interne.

Un ruolo centrale nella giornata lo avranno le antiche varietà da frutto a rischio di erosione genetica o di estinzione e i longevi alberi padri da frutta, i c.d. “alberi patriarca”.

La seconda parte del convegno sarà invece incentrata sull’illustrazione delle reti dell’agrobiodiversità che alcune Regioni hanno sviluppato anche in attuazione della legge 194/2015 che il Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare e Foreste sorveglia.

Chiuderà il convegno l’assegnazione del premio Enzo Laganà al migliore agricoltore custode dell’anno.

Continua nel pomeriggio dalle ore 15.30 in poi – l’attività di divulgazione e formazione di ALSIA viene cristallizzata nella celebrazione della “Giornata internazionale della Ruralità” con autorevoli esperti che animeranno il dibattito.

Lunedì 18 Dicembre -L’ALSIA, l’Agenzia Agricola Lucana, tra le prime in Italia a promuovere attività di divulgazione nel settore agricolo, durante la seconda giornata di incontri ha organizzato una giornata dedicata alla filiera dell’apicoltura, in cui tracciare un consuntivo dell’annata, presentare le opportunità e l’attività dell’Agenzia a tutela della filiera, mirata alla valorizzazione del miele lucano.

Un settore che anche grazie a degli interventi mirati a diffondere l’innovazione tecnologica è in continua crescita e promuove un miglioramento del benessere delle api e una crescita quantitativa e qualitativa delle produzioni.

A termine dei lavori alla presenza dell’Assessore all’Agricoltura Galella si prevede la consegna degli attestati dei corsi per “Operatore di fattoria didattica”, mettendo in luce il cambiamento del ruolo degli agricoltori e delle aziende agricole negli ultimi 70 anni, con una trasformazione da fornitori di materie prime a fornitori di servizi e prodotti finiti che arrivano direttamente al consumatore, creando un meccanismo virtuoso di trasmissione del sapere di generazione in generazione e rilanciando il settore, che guarda sempre con maggiore attenzione al comparto turistico.

Afferma Aniello Crescenzi, Direttore di ALSIA Basilicata:

“Il nostro impegno concreto è quello di essere al fianco degli agricoltori per aumentare competenze, offrendo un mix di progettazione, formazione e promozione.

L’intero settore gode di un grande slancio anche grazie al contributo dell’agenzia, ed è pronto per affrontare il mercato nazionale ed internazionale.

Le giornate organizzate a Matera saranno un’occasione preziosa di confronto tra operatori e stakeholders”.