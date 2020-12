Matera: addio al bomber Giovanni Picat Re, con la nostra squadra nella scalata dalla Serie D alla Serie B

Tristissimo giorno per i materani.

A 73 anni è volato via Giovanni Picat Re, lo straordinario attaccante che negli anni 70′ ha combattuto per il nostro Matera.

Purtroppo, ha perso la battaglia contro la terribile malattia che diverso tempo lo attanagliava.

Ha debuttato in Serie B nel campionato 1970-1971 con il Livorno e negli anni seguenti ha disputato un’altra stagione nella serie cadetta con il Novara e altre due con il Catania.

Nel 1974 torna in Serie C con il Messina e, dopo una breve parentesi con il Lecce, torna al Matera dove partecipa alla scalata dalla Serie D alla Serie B, chiudendo la carriera disputando le sue ultime cinque stagioni da calciatore, l’ultima delle quali nuovamente in Serie B.

Detiene tuttora il record di cannoniere più prolifico nella storia del Matera, avendo messo a segno con i lucani 52 gol in 6 campionati.

In totale ha disputato 138 gare nel campionato cadetto segnando 17 gol.

Ci stringiamo al dolore della famiglia.a

