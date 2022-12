Mario Draghi: “Io sarei rimasto volentieri ma non me l’hanno consentito”. Ecco i dettagli

Mario Draghi sarebbe rimasto volentieri a Palazzo Chigi, ma non gli è stato consentito.

È quanto dichiara l’ex premier, in un’intervista al Corriere della Sera.

Draghi ha spiegato:

“Ero stato chiamato a fare, dopo una vita, un mestiere per me nuovo e l’ho fatto al meglio delle mie capacità.

Sarei dunque rimasto volentieri per completare il lavoro, se mi fosse stato consentito.

Se guardo alle sfide raccolte e vinte in soli venti mesi di governo c’è da sorridere a chi ha detto che me ne volessi andare, spaventato dall’ipotetico abisso di una recessione che fino a oggi non ha trovato riscontro nei dati.

Il governo si poggiava sul consenso di una vasta coalizione, che aveva deciso di mettere da parte le proprie differenze per permettere all’Italia di superare un periodo di emergenza.

Non avevo dunque un mio partito o una mia base parlamentare.

A un certo punto, la volontà dei partiti di trovare compromessi è venuta meno, anche per l’avvicinarsi della scadenza naturale della legislatura.

Con il passare dei mesi la maggioranza si era andata sfaldando e diversi partiti si andavano dissociando da decisioni già prese in Parlamento o in Cdm.

Il M5s era sempre più contrario al sostegno militare all’Ucraina, nonostante avesse inizialmente appoggiato questa posizione in Parlamento e nonostante questa fosse la linea concordata con i nostri alleati in sede europea, G7 e Nato.

FI e Lega erano contrari ad aspetti di alcune importanti riforme – fisco e concorrenza – a cui era stato dato il via libera in Cdm. Lega e M5s chiedevano inoltre a gran voce uno scostamento di bilancio.

Le posizioni dei partiti erano ormai inconciliabili.

Il centrodestra era disponibile ad andare avanti, purché i ministri Cinque Stelle uscissero dal governo e fossero sostituiti da loro esponenti. Tuttavia, il Pd non era disponibile a far parte di quello che sarebbe diventato nei fatti un governo di centrodestra.

Inoltre avevo chiarito che per me sarebbe stato impossibile guidare un governo di unità nazionale senza il partito di maggioranza relativa in Parlamento, il M5s.

Da obbligo vaccini a sostegno a Kiev: tante le decisioni difficili.

Di decisioni difficili ne abbiamo prese molte: penso alla scelta di attuare tra i primi in Europa il Green pass e l’obbligo vaccinale.

Sapevo che erano limitazioni delle libertà individuali, ma erano necessarie per garantire a tutti il diritto alla salute, soprattutto ai più fragili.

Mi fa piacere vedere oggi che la Corte Costituzionale concordi in pieno con l’impostazione del governo.

Altrettanto difficile è stato scegliere ad aprile dello scorso anno di riaprire le scuole: mi hanno paragonato a Bolsonaro, hanno detto che avremmo causato una catastrofe sanitaria.

Ma l’epidemia è rimasta sotto controllo e i ragazzi sono tornati a scuola in modo continuativo.

Infine, il sostegno immediato e convinto all’Ucraina: i rischi di una ritorsione russa erano evidenti, ma non potevamo girarci dall’altra parte davanti a chi aveva riportato la guerra in Europa.

L’Italia ha dimostrato di sapercela fare.

A febbraio 2021 la situazione era molto difficile.

Tuttavia l’Italia ha mostrato di sapercela fare.

Quest’anno cresceremo di quasi il 4%, più di Francia e Germania, dopo i sette trimestri di crescita consecutivi durante il mio governo.

Ora l’inflazione ha messo le banche centrali davanti a una sfida. Preservare la stabilità dei prezzi è essenziale.

Faccio il nonno. E mi godo il diritto dei nonni di poter scegliere che cosa fare.

Anche per questo ho chiarito che non sono interessato a incarichi politici o istituzionali, né in Italia né all’estero.

Sulla guerra in Ucraina, l’ex capo della Bce ha dichiarato: le prospettive di pace sono difficili anche se molto è cambiato in quest’ultimo periodo.

Ma è soltanto Putin che può porre fine a questi massacri.

Abbiamo appoggiato l’Ucraina subito, con convinzione.

Ero consapevole dei forti legami passati tra l’Italia e Mosca, ma non potevamo restare impassibili.

In Russia probabilmente contavano su una nostra ambiguità, che invece non c’è stata.

Ritardi? Rispettati tutti obiettivi, è l’unico indicatore.

Abbiamo rispettato tutti gli obiettivi dei primi due semestri.

Questo è l’unico indicatore da cui dipende l’erogazione dei fondi, che infatti è avvenuta in modo puntuale.

Mi avrebbe fatto piacere completare il lavoro che avevamo portato avanti.

I rimanenti obiettivi sarebbero certamente stati raggiunti prima della fine di questo semestre.

Credo che il governo attuale sia altrettanto impegnato, e non ho motivo di dubitare che raggiungerà tutti gli obiettivi della terza rata.

Non spetta a me giudicare il governo, soprattutto non dopo così poco tempo. Giorgia Meloni ha dimostrato di essere una leader abile e ha avuto un forte mandato elettorale.

Occorre stare attenti a che non si crei di nuovo un clima internazionale negativo nei confronti dell’Italia.

Mantenere saldo l’ancoraggio all’Europa è il modo migliore per moltiplicare il nostro peso internazionale.

Penso anche che si debba sempre mantenere aperto il confronto con le parti sociali, con gli enti territoriali, con il terzo settore.

Un confronto ispirato al dialogo, all’ascolto, alla disponibilità”.

