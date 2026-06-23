Marconia, giovani talenti protagonisti della Festa della Musica 2026, ospite d’onore la bravissima cantante di Pomarico Michela Salluce! Ecco le foto

Un tripudio di emozioni nella gremita piazza Elettra per l’evento regionale della Festa della Musica “La voce dei Luoghi” moderata da Carmela Lambo e realizzato grazie alla direzione artistica di Vincenzo Sanchirico di Events 4 You Italia ed il supporto organizzativo dei giovani volontari Pro Loco Alessia, Roberta e Vincenzo, grazie alla preziosa collaborazione della giuria composta Valentina Grieco, Rosanna Astengo, Marcello Iannuzziello, Armando Albano e Salvo Schiano.

Le emozioni in musica, sono state regalate al grande pubblico da:

Vittoria Ferrara (Vera), Giambattista Bruno, Marisabel Mormando, Mario Narciso Dj, Angelica Pagliei, Michela Di Taranto, Giuseppe Baldari, El Dipita duo, Gianvito Di Marsico e dalla Coolfunk band.

Soddisfazione è stata espressa dal Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Rocco Franciosa e dal Presidente Pro Loco Marconia Paolo Giannasio i quali hanno sottolineato l’importanza di offrire a tanti giovani talenti musicali lucani l’opportunità di esprimere al meglio le loro capacità artistiche in un momento di grande condivisione e valorizzazione musicale, culturale e turistica.

Ospite d’onore della serata, direttamente da The Voice Kids, è stata la bravissima Michela Salluce, la giovane cantante di Pomarico, protagonista delle serate di Rai Uno.

Questi i nomi dei primi tre classificati della Festa della Musica 2026:

al primo posto Giuseppe Baldari, giovane cantante dedito al genere melodico all’italiana ha interpretato due grandi classici: “Voglio vivere così” e “Un amore così grande”.

Al secondo posto Gianvito Di Marsico, che con la sua chitarra, la sua voce, ma soprattutto con suo figlio Antonio ha regalato una versione acustica toccante dei suoi inediti “Stelle marine” e “Spiegamelo tu”.

Al terzo posto i Coolfunk band, nata nel 2023 con l’obiettivo di portare in scena tutta l’energia della musica funky. La band ha proposto un trascinante medley dei The Kolors affiancato da hit iconiche come “Get Lucky” e “Freed from Desire.

Ai vincitori del contest musicale sono stati assegnati importanti riconoscimenti: il primo classificato si è aggiudicato un montepremi di 1000 euro, al secondo sono andati 500 euro, mentre il terzo classificato si è aggiudicato un premio di 300 euro.

Presenti alla manifestazione il Sindaco di Pisticci Domenico Albano, il consigliere regionale Ente Pro Loco Basilicata Franco Tornese e la Presidente Pro Loco Pisticci Maria Teresa Romeo.

Si ringrazia per video e foto TG7 Basilicata Pino Di Lucchio ed i tecnici audio e luci di Valsound dei Fratelli Pisano per l’indispensabile supporto.

Ecco le foto dei vincitori.