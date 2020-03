“Manovra anti-Coronavirus”: cassa integrazione per tutti, interventi per oltre 12 miliardi, equiparazione della quarantena alla malattia e…

Ieri, sono emerse varie proposte grazie al confronto tra governo e opposizione circa le misure economiche da attuare per contenere l’impatto dell’emergenza Coronavirus sul tessuto economico e produttivo del Paese.

Come la sospensione di accertamenti, cartelle esattoriali, versamenti Iva, Irpef e contributivi; gli ammortizzatori sociali a sostegno delle Partite Iva, (una delle categorie più penalizzate in questo momento), la cassa integrazione anche per le piccole imprese.

Alla riunione, svolta in videoconferenza e presieduta dal Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, hanno partecipato i Viceministri Laura Castelli e Antonio Misiani e i rappresentanti dei principali partiti di opposizione: Alberto Bagnai per la Lega, Giovanbattista Fazzolari per Fratelli d’Italia e Renato Brunetta per Forza Italia.

L’obiettivo del Governo è dunque quello di varare una “manovra anti-Coronavirus” entro la fine di questa settimana, affinché riesca a sospendere alcune scadenze fiscali imminenti (come quella per l’Iva Lunedì 16 Marzo).

In un prossimo decreto il Governo prevede:

interventi per oltre 12 miliardi;

l’equiparazione della quarantena alla malattia;

la possibilità per la Protezione civile di requisire alberghi;

più mascherine e risorse per la sanità;

cassa integrazione per tutti.

I periodi di quarantena saranno equiparati alla malattia, certificata dal medico curante.

Vengono posti a carico dello Stato, anziché all’Inps e ai datori di lavoro, i costi per i lavoratori privati in malattia.

Per le famiglie: è prevista “la sospensione fino a 18 mesi del pagamento delle rate per mutui” sulla prima casa per chi ha subito una sospensione dal lavoro o un riduzione dell’orario.

In arrivo anche congedi speciali e voucher babysitter per dipendenti o autonomi, con figli piccoli a casa da scuola.

Per il lavoratori è prevista la cassa integrazione ordinaria con procedura semplificata e la cassa integrazione in deroga estesa a tutti i lavoratori dipendenti, anche agricoli, non coperti dalla cig ordinaria e non tutelati da Fondi di solidarietà

Infine, non per importanza, per supportare il servizio sanitario arrivano la possibilità di aprire reparti temporanei all’interno o all’esterno delle strutture ospedaliere con risorse di 320 professionisti tra medici e infermieri militari.