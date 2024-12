L’Arcivescovo di Matera-Irsina visita i funzionari delle Forze dell’Ordine. Ecco le foto

Questa mattina 5 Dicembre, Monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo, Arcivescovo di Matera-Irsina e Vescovo di Tricarico, accompagnato dal Cappellano della Polizia di Stato Don Giuseppe Tarasco, ha incontrato in visita:

il Questore,

i Funzionari e il Personale della Polizia di Stato,

il Personale dell’Amministrazione Civile dell’Interno.

Nell’occasione, l’Arcivescovo ha distribuito la lettera pastorale rivolta ai fedeli in vista del Giubileo 2025, con un invito ad operare per il bene della comunità, in un momento storico particolarmente complesso.

A conclusione dell’incontro, l’Arcivescovo ha tenuto un momento di preghiera e impartito la benedizione.

Ecco le foto della visita.