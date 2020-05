L’amore ai tempi del Covid: nel materano un tenero “bacio in mascherina” in dono alla comunità!

Grande regalo per la cittadinanza di Grassano.

Si tratta di un disegno, fatto per ricordarci che l’amore, come la speranza, non muore mai.

L’Amministrazione comunale informa:

“Buongiorno a tutti, In tanti avete apprezzato il nuovo murales in via Appia.

‘L’amore al tempo del covid’.

Un tenero bacio in cui gli innamorati sono dotati di mascherina, simbolo dell’emergenza che stiamo vivendo.

Un piccolo dono alla nostra comunità, con la speranza che anche un murales, con tanto colore, possa alleggerire un periodo così intenso.

Grazie all’artista Cristina Siggillino”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)