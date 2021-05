“La sanità materana non si tocca”: manifestazione in piazza Vittorio Veneto

Questa mattina dalle ore 9:00 alle ore 12:00 in piazza Vittorio Veneto a Matera il Comitato “La Sanità materana non si tocca”, le associazioni aderenti, i sindaci di Matera e provincia e i rappresentanti delle scuole superiori di Matera hanno promosso una manifestazione pubblica per chiedere alle istituzioni gli investimenti dovuti per rilanciare la Sanità del Materano:

“Ringraziamo tutti i cittadini e dipendenti Asm che nonostante il caldo importante oggi sono scesi in piazza a dar sostegno alla nostra iniziativa.

Ringraziamo vivamente tutti i sindaci interventi alla nostra manifestazione civica.

Un segnale importante di vicinanza al territorio e di partecipazione attiva al fianco dei cittadini.

Grazie anche ai consiglieri regionali e comunali intervenuti per non aver fatto mancare il sostegno.

Ringraziamo i sindacati, le associazioni e i movimenti aderenti che hanno sostenuto con forza questa iniziativa che non sarà l’ultima”.

Ha dichiarato Gianni Sciannarella:

“Manifestazione Insieme per la sanità materana.

Da segretario generale fials Matera non smetterò mai di ringraziare questo gruppo di dirigenti meraviglioso.

Il grandissimo gruppo Fials Matera che in due anni è partito da 0 ed è arrivato ad essere il primo sindacato nella ASM un traguardo storico;

Questa manifestazione chiude al momento un ciclo di eventi iniziato con le due Petizioni con la raccolta di 25.000 firme;

due Manifestazioni in Piazza con ottima adesione di lavoratori e cittadini e numerose assemblee e diversi sit-in.. che dire sono orgoglioso

Grazie ragazzi/e sempre e solo dalla parte dei lavoratori”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)