La Polisportiva Libertas Montescaglioso pronta per il girone di ritorno! Ecco il primo appuntamento per i nostri Biancazzurri

Sono ripresi gli allenamenti in casa Polisportiva Libertas Montescaglioso in vista della trasferta di Balvano fissata per il 14 gennaio.

Una lunga pausa che dura ormai da un mese precisamente dal 4 dicembre data dell’ultima partita giocata in trasferta a Corleto Perticara, e allungata dall’impossibilità di allenarsi in virtù dei lavori di manutenzione che hanno riguardato il campo sportivo di Montescaglioso a cavallo tra fine anno ed il nuovo.

La squadra della città dell’Abbazia ha chiuso il girone di andata in settima posizione a quota 12 punti, rendendosi protagonisti di un buon calcio e con una chiave tattica certosina adottata da mister Cicorella.

Il modulo tattico adottato è stato tra il 4-4-2 delle gare esterne ad un 4-3-3 nelle gare casalinghe, guidati in campo dai ragazzi più esperti con la grinta di dover lottare sempre senza rinnegare la bellezza estetica.

Il credo di mister Cicorella è stato anche questo dal primo giorno di allenamento: mettere nuovamente insieme i cocci di una squadra quasi totalmente nuova composta da atleti veterani, giovani di buona prospettiva e tanti giovanissimi provenienti dal settore giovanile che hanno portato tanto entusiasmo a tutti il gruppo.

Responsabilizzati tutti, dal più grande al più piccolo.

La seconda parte della stagione sarà ancora più difficile in quanto gli avversari vorranno fare punti in tutti i modi possibili.

E di sicuro faranno altrettanto i Biancazzurri.

Servirà recuperare gli infortunati nonché farsi trovare pronti e ben allenati in vista del girone di ritorno già dalla prima trasferta dell’anno a Balvano, dove servirà una prestazione importante cercando per il proseguo ed il più velocemente possibile di fare punti per centrare la salvezza per poi lavorare con entusiasmo.a

