La nostra Matera nel video di questo famoso YouTuber britannico! Sul suo canale oltre un milione di fan

Nuovo ammiratore per la città di Matera.

Questa volta la Città dei Sassi ha fatto colpo sullo YouTuber britannico LindyBeige, conosciuto come Lindybeige.

Nel suo racconto della “Capitale della Cultura 2019”, racchiuso in un video postato sul suo canale che conta (solo in Inghilterra) oltre un milione di fan, non mancano dettagli sui Rioni Sassi, sulle chiese rupestri, sulla Cattedrale, sulla casa Grotta e il Castello.

A discapito dei punti di informazione turistica che presentano alcune difficoltà, a colpire il volto noto del web la vitalità del popolo materano.

Tutti ormai conoscono la bellezza della nostra città di cui non possiamo andare altro che fieri.a

