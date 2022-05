La Caritas della Diocesi di Matera-Irsina cerca nuovi volontari! Ecco l’iniziativa e come dare una mano

“Volontari per scelta, non per caso”.

Si può riassumere così l’invito che la Caritas della Diocesi di Matera-Irsina rivolge a quanti desiderano:

“dare un contributo alla comunità civile e sono alla ricerca di uno spazio di azione, consapevoli che il volontariato è un patrimonio prezioso da incrementare creando una rete fra tutte le associazioni operanti nel territorio.

Nel prossimo mese di Giugno sarà possibile partecipare ad un ciclo di tre incontri in presenza, un mini corso gratuito per volontari aperto a persone di qualunque fascia di età: non è richiesta nessuna competenza specifica ma solo il desiderio di lavorare insieme ad altri operatori a servizio degli ULTIMI.

Sono tanti gli ambiti in cui si muove la Caritas diocesana, a partire innanzitutto dalle ‘opere segno‘, quelle cioè in cui appare maggiormente l’attenzione alle povertà emergenti, spesso le meno considerate e le più urgenti.

Ne sono esempi:

il Centro di Accoglienza;

la Mensa;

la Casa Annacarla per mamme e bambini in difficoltà;

la Dispensa CiBus per il recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari;

la Boutique Solidale, ultimo dei progetti realizzati.

Al termine del corso ognuno potrà scegliere quale servizio svolgere in base alle proprie inclinazioni, disponibilità ed eventuali competenze.

L’iniziativa si propone di costruire un nuovo gruppo di volontari che, adeguatamente formati, vogliano supportare le opere della Caritas Diocesana ed anche di promuovere una rete di solidarietà tra persone che in modo creativo ed in forma comunitaria vogliano farsi carico dei bisogni dei più fragili.

Chi volesse iscriversi al Corso per Volontari organizzato dalla Caritas dovrà inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica caritasmatera@hotmail.com riportando i propri dati di contatto (nome e cognome, cellulare, mail).

Gli incontri si terranno presso la sala convegni della Caritas diocesana in Via Cappuccini 15 a Matera nei giorni ed orari che saranno successivamente comunicati”.

