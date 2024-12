Irsina: restauro della splendida scultura di Sant’Eufemia. Ecco l’appuntamento

Sabato 7 dicembre 2024, alle ore 10,30, saranno presentati al pubblico e alla stampa il video e l’applicazione dedicati al restauro della statua quattrocentesca di Sant’Eufemia nella cattedrale di Irsina.

Il restauro è stato curato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata con fondi del Ministero della Cultura. Gli applicativi per la valorizzazione sono stati realizzati da Effenove s.r.l.

Il restauro della splendida ed enigmatica scultura di S. Eufemia, eseguito dal restauratore Martin Pittertschatscher, ha fornito l’occasione per realizzare degli applicativi, progettati in contemporanea con le fasi di studio e restauro della scultura, che rappresentano

un esempio concreto di come la tecnologia digitale possa trasformare il modo in cui raccontiamo, preserviamo e valorizziamo il nostro patrimonio culturale.

Si tratta di prodotti divulgativi e allo stesso tempo scientificamente approfonditi, in grado di informare e coinvolgere un pubblico ampio, dai visitatori occasionali agli esperti del settore.

Al mini-doc che ripercorre le fasi dell’intervento si è associata un’applicazione, da scaricare tramite QR code in chiesa e dai siti della Soprintendenza Abap di Basilicata e del Comune di Irsina, che permetterà di esplorare la storia della scultura e della Cattedrale di Irsina in cui la statua è esposta, nonché i risultati delle ricerche diagnostiche e scientifiche condotte durante il restauro, con contenuti scaricabili per un’esperienza interattiva e formativa.

Durante la presentazione si ripercorrerà la storia critica di questo capolavoro del Quattrocento e le modalità dell’intervento di restauro, attentamente calibrato dal punto di vista tecnico e scientifico, con il supporto di tecnologie avanzate e approfondite

analisi diagnostiche.

Alla presentazione parteciperanno Luigina Tomay, Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata,

Nicola Massimo Morea, Consigliere REGIONALE, Regione Basilicata, Barbara Improta, Funzionaria Storica dell’Arte della Soprintendenza ABAP di Basilicata e Direttrice dei lavori di restauro, Martina Avogadro, Funzionaria Restauratrice della Soprintendenza Abap per le province di Imperia e Savona e Progettista dei lavori di restauro, Clara Gelao, storica dell’arte già Direttrice della Pinacoteca Metropolitana di Bari, Michele Scioscia, ingegnere e amministratore unico di Effenove s.r.l.

Introduce gli ospiti Luigi Catalani, Direttore della Biblioteca di Potenza.