Interventi per riqualificare il Parco della Murgia Materana! In corso il confronto

A Matera è in corso il confronto aperto tra rappresentanti delle associazioni ambientaliste, ecologisti, esponenti istituzionali e stazione appaltante sugli interventi già in via di realizzazione nel Parco della Murgia Materana.

Si tratta di un progetto già avviato e cantierizzato da mesi sul quale occorre, tuttavia, fare ogni sforzo affinché la fruibilità dei luoghi non metta a rischio l’integrità paesaggistica, naturalistica, storica e culturale.

Il Sindaco Bennardi ha dichiarato:

“Sin dai primi giorni di insediamento, ho promosso una serie di incontri per richiamare la massima attenzione: con la stazione appaltante, con la soprintendenza, con l’impresa esecutrice dei lavori e con le associazioni, affinché la tutela del sito naturalistico e archeologico resti la priorità per tutti gli enti ed i soggetti coinvolti nella attuale riqualificazione del Parco della Murgia materana”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)