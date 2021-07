La strada statale 655 “Bradanica” è provvisoriamente chiusa, in entrambe le direzioni, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 69,400, in località Montemilone, in provincia di Potenza.

Per cause in corso di accertamento l’incidente ha coinvolto due veicoli, causando il decesso di una persona.

Il traffico è provvisoriamente deviato sulla viabilità provinciale, con indicazioni in loco.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)