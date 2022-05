Incidente a Matera! Vigili del fuoco, Polizia e due ambulanze sul posto

Ancora un brutto incidente a Matera.

Poco dopo le 17:00 in via Dante e nei pressi della rotatoria con via Don Luigi Sturzo, un 85enne alla guida della sua una Punto, è andato ad impattare contro un’isola spartitraffico per poi invadere la corsia opposta e finire contro una Fiat 500 L che transitava verso via Gravina.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto, ma non si esclude che l’anziano possa aver avuto un malore.

Sul posto il tempestivo intervento di due ambulanze del 118, Vigili del fuoco, Polizia Locale e Polizia di Stato per i primi soccorsi e per regolamentare il traffico.a

